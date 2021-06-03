以色列反對派組閣成功 內塔尼亞胡12年總理生涯結束

以色列中間派「未來黨」領袖拉皮德宣布組閣成功，大多數反對派政黨同意籌組聯合政府。拉皮德趕於限期前正式知會以色列總統里夫林，雖然仍有待以色列國會下周投票表決。但現任以色列總理内塔尼亞胡勢必下台，結束12年的總理執政生涯。

以色列反對派或組聯合政府 終結內塔尼亞胡統治 【下一頁】

新右翼黨魁貝內特（Naftali Bennett）周日（5月30日）發表電視演說，表示已和以色列第二大黨未來黨領袖拉皮德（Yair Lapid）達成協議組建聯合政府，正式加入反對内塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的陣營。

拉皮德過去數日與各黨領袖進行談判，趕於周三（6月3日）限期前通知里夫林（Reuven Rivlin），稱他已獲大多數反對派的支持。

拉皮德在限期屆滿前約2小時，成功與「聯合阿拉伯黨」（United Arab List）簽署協議，令該黨成為首個加入以色列政黨的阿拉伯少數族裔政黨。

「聯合阿拉伯黨」領袖阿巴斯（Mansour Abbas）是一名實用主義者，該黨加入政府後將會繼續為在以色列的巴勒斯坦公民爭取更多資源和權利。

內塔尼亞胡組閣失敗 以色列兩年或5次大選 【下一頁】

即使拉皮德成功組閣，内塔尼亞胡的任期也不會即時結束。以色列國會料將於下周投票表決，順利通過後仍有待新内閣宣誓就職。

拉皮德與貝内特達成協議後，連同貝内特所屬新右翼黨取得的7席計算，拉皮德的聯盟在國會的120席中取得61席，達到控制國會所需的過半數議席門檻。

現年49歲的貝內特曾於內塔尼亞胡內閣擔任國防部長及教育部長。據悉，拉皮德成功組閣後，首兩年將由貝內特出任總理，餘下兩年則由拉皮德出任。

責任編輯：鄭錦玲