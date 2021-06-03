布達佩斯市長改爭議路名抗議 不滿匈牙利建復旦分校

匈牙利總理歐爾班早前宣布與上海復旦大學合作，在首都布達佩斯興建分校。然而，布達佩斯市長對此項目相當不滿，決定把復旦分校選址四周的道路改名，以香港及新疆命名，抗議歐爾班的決定。

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布達佩斯市長考拉喬尼（Gergely Karacsony）此前已明言反對興建，批評匈牙利政府過分親華。他在周三（2日）表示，希望不要在當地興建復旦分校，表明不希望匈牙利民眾的稅款被用在興建私有及精英化的復旦大學分校。根據民調顯示，布達佩斯多數民眾亦反對計劃。

考拉喬尼指如果總理歐爾班（Viktor Orban）依然懶理反對，市政府將會把分校選址的道路分別命名為「達賴喇嘛路」（Dalai Lama Road）﹑「維吾爾烈士路」（Uyghur Martyrs’Road）﹑「謝仕光主教路」（Bishop Xie Shiguang Road）及「自由香港路」（Free Hong Kong Road）。

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按照原定計劃，復旦大學布達佩斯分校佔地5萬平方米，預計會在2024年落成，將是復旦大學首間在歐洲的分校。計劃耗資15億歐元（約142億港元），據洩漏的文件顯示，當中13億歐元（約123億港元）是來自中國的借款。

計劃被外界認為將加重匈牙利政府的財政負擔，西方國家亦憂慮匈牙利的外交取態會與中國愈走愈近。有批評者形容，歐爾班猶如中國及俄羅斯放置在歐盟及北約的「特洛伊木馬」。

責任編輯：吳漢培