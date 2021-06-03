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【券商點睇】連續13個月增長終於斷纜 重卡銷量因何掉頭落

股樓投資 12:44 2021/06/03

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根據第一商用車網數據，5月重卡行業預計銷量16萬輛，同比下降11%，結束了連續13個月的同比高增長，較上月則下降17%，而今年首5個月重卡累計銷量89萬輛，同比增長38%。

【中國通脹】財新中國服務業PMI回落 通脹壓力卻成焦點，請按【見下頁

相關港股今早股價偏軟，濰柴動力（02338）下跌1.7%，中午收報17.54元，中國重汽（03808）挫3.4%，報17.78元。

天風證券歸納3大因素，導致重卡銷售增長斷纜。第一，環保限產力度不斷加強，貨運需求低迷，較多地區出現公路貨運量不足、運費下降、車多貨少等情況，重卡新車的購買需求出現同比較快下滑。

第二，在終端需求已有所回落的情況下，上海、天津、山東、河南、南京等地陸續發布推遲國五重卡新車上牌的相關政策，使得廠家衝量、拼搶國五的意願下降。第三，去年同期較高的銷量基數，同樣不利於今年第二季的同比增長。

【大行點睇】年底付運新品牌車達萬輛 野村維持吉利汽車「買入」評級，請按【見下頁

該行預測，今年重卡行業銷量150萬輛，進入第二季後，隨著重卡終端需求下降，以及國六政策逐步切換完畢，行業產品增速將面臨一定回落壓力。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡 騰訊阿里京東上季績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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記者：林衛

汽車股 貨運量 港股 中國重汽（03808） 濰柴動力（02338） 銷售 中國

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