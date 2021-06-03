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【中國通脹】財新中國服務業PMI回落 通脹壓力卻成焦點

股樓投資 12:22 2021/06/03

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財新中國5月服務業採購經理人指數（PMI）回落至得55.1，較4月下滑1.2個百分點，但仍然保持13個月位於擴張區間。

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支撐5月經營活動擴張的原因是銷售持續增長。調查樣本企業反映，中國成功遏制疫情，客戶需求得以繼續復甦；同時，還有企業提到新產品問世促進了銷情。不過，疫情在全球其他地區捲土重來，使新增出口業務受挫，服務業外需由升轉降，5月服務業新出口訂單指數重回榮枯綫以下。受訪企業表示，海外疫情負面影響仍不可忽視。

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更讓人關注是由通脹引起的成本上升問題。5月中國服務業的成本壓力繼續加劇，企業反映，原材料、能源、用工和運輸等費用皆有上揚，且漲幅顯著，服務業投入價格指數刷新2020年11月後的最高紀錄。

為緩解成本上漲壓力，同時有賴於需求端的高熱度，服務業企業在5月繼續上調收費，加價幅度明顯，為今年以來最顯著。受上述因素綜合影響，5月服務業投入價格指數和收費價格指數雙雙升至年內高點，前者漲幅更大，反映中國的通脹壓力極大，難怪中央要出手保供控價。

【延伸閱讀】美團3690：美團季績勝預期 仍被8間大行降目標價 料虧損將持續擴大，請按【見下頁

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記者：林衛

財新中國服務業PMI 經濟 通脹 PMI 中國

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