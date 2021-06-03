【新股IPO】時代天使6699首日孖展暫錄1629億元、超額認購559倍 券商預計最終超購千倍、首掛升逾四成（不斷更新）

口腔隱形矯正商時代天使 （新上市編號：06699） 今日起招股，一手（200股）入場費34949元，為歷來最高入場門檻新股。時代天使招股首日大熱，綜合12家券商數據，時代天使暫錄1629.64億元孖展，相較公開發售部分募資2.91億元，超額認購近559倍。

其中，耀才證券接觸383億元，富途證券借出370億元，輝立證券借出300億元，華盛證券借出106億元，信誠證券借出60億元，華盛證券接觸106億元，凱基借出56億元，第一上海借出50億元，英皇借出38.6億元，方德證券借出36億元，大華繼顯接觸35億元，盈立證券借出19.8億元。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，由於反應空前熱烈，預計參與人數可超越京東物流，但可能因反應熱烈而一股難求，建議投資者若以孖展認購時，留意息率，息率平可能仍有可為，如息率太貴，可能會有「贏股價輸利息」的風險。

信誠證券聯席董事張智威預計，最終該股將錄得超過1000倍認購，甲組以及乙組頭均不能穩中一手，或要認購10萬股（500手）才有機會穩中一手，而「一手黨」的競爭亦非常激烈，預計一手中籤率會在5%或以下。因街貨甚少，預計首日升幅將超過四成。

外電報道，時代天使國際配售部分於首小時已錄足額認購。

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時代天使抽新股時5大不可不知，可見【下一頁】

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圖看認購時5個基本須知

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時代天使將於下周二（6月8日）截止認購，預計6月16日上市。

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編輯：陳健婷