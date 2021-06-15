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【新股IPO】時代天使6699獲79萬人認購、凍資6115億　場外炒高8成每手賺逾2.7萬（附配發結果）

新股IPO 14:33 2021/06/15

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時代天使6699獲79萬人認購、凍資6115億　場外炒高8成每手賺逾2.7萬

時代天使 （新上市編號：06699） 明日（周三）掛牌，今日收市後於三大交易場有暗盤，據配發結果，時代天使公開發售部份有79.24萬人認購，超額認購2078倍，成為繼諾輝健康 （06606） 後，今年超購倍數第二多的新股，凍資6114.7億元。時代天使獲49萬人認購一手，僅7359人獲分貨，一手中籤率僅得1.5%。投資者須認購15萬股時代天使才穩獲一手，涉資2621萬元。

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據上周市場消息指，時代天使的場外交易價曾見260元，較招股價高5成。據最新場外交易資料，時代天使場外交易價見317元，較招股價高出8成，每手賺2.7萬元。

時代天使配發結果（港交所連結）

時代天使6699追揸沽攻略，可見【下一頁】

時代天使以招股價上限173元定價。時代天使一手（200股）入場費34949元，為歷來最高入場門檻新股。時代天使招股首日已經大熱，截孖展時，綜合多家券商數據，時代天使錄得2431.1億元孖展，相較公開發售部分募資2.91億元，超額認購834倍。

時代天使6699招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高【下一頁】

時代天使抽新股時5大不可不知，可見【下一頁】

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圖看認購時5個基本須知

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信誠證券聯席董事張智威早前預計，因街貨甚少，預計首日升幅將超過4成。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳健婷

港股 諾輝健康—B（06606） 時代天使（06699） IPO 孖展

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