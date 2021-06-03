▲ 【阿里巴巴股價】螞蟻集團據報成立政府關係部門 改善國際形象拓海外市場

彭博引述消息人士報道，面對國內監管的收緊，阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團正成立一支團隊，以提升螞蟻在亞洲市場決策者心目中的形象。報道指，螞蟻已成立一個將近10人的部門，負責處理國際層面的政府和政策事務。高級副總裁陳磊明將兼任該部門主管，該部門目前正在招聘團隊成員。

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消息指，螞蟻集團海外拓展的核心是電子錢包和支付，這些都是涉及龐大數據的業務，需要與當地有關部門保持良好的關係。知情人士指，新成立部門優先瞄準的重點市場將包括東南亞、香港和澳門，但歐洲也將會成為目標。

面對國內增長放緩、當局加強監管，發展國際業務可能成為螞蟻另一出路。螞蟻集團去年11月初宣布擱置上市，業務面臨整改。外電此前報道，美國基金巨頭富達投資（Fidelity Investments）2月對螞蟻的估值作出大幅調整，只有1,440億元美元，與去年8月富達予其估值2,950億美元相比，大減51.2%。

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編輯：吳敏芳