【小米股價】小米曾升近3%升穿30元大關　近3000沽盤排隊出貨一衝即散

▲ 【小米股價】小米升近3%升穿30元大關 近3000沽盤排隊出貨一衝即散

小米 （01810） 獲富時中國50指數重新納入，小米股價造好挑戰30元大關。投資者趁小米彈高出貨獲利，近3000個沽盤於小米30元價位排隊出貨。小米於早上10時後一度升穿30元水平，將近3000個沽盤衝散。小米中午收報29.9元，逆市升2.1%，成交34.6億元。

早上9時51分，小米於30元價位，共排出2100個沽盤，涉920萬股或近2.8億元。

早上10時8分，小米於30元的沽盤曾增加至2900個，涉1200萬股，惟小米瞬間升穿30元，高見31元，意味近3000個沽盤一衝即散，全部掃清。

小米高見30.15元後，一度回落至30元以下水平。早上11時14分，小米再試30元，而投資者則再於小米30元價位，排出1000個沽盤，涉490萬股或1.5億元。

截至中午收市，小米30元價位的沽盤增至1100個，涉410萬股。

小米今年初高見35.9元後回落，跌至3月低見20元水平始反彈回升，30元正好是按黃金比率低位反彈0.618目標，若能升穿30元水平，下一目標即低位反彈0.786，相當於32.6元。

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責任編輯︰梁浩碩