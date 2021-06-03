▲ 【香港經濟】香港5月PMI升至52.5見7年高 海外新接訂單回升、面對加價壓力

本港營商環境連續4個月好轉，市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，5月份香港採購經理指數（PMI）由4月份的50.3升至52.5，創2014年2月以來新高。新接訂單量隨海外需求回彈而上升，產出售價與整體投入成本同時上漲。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，防疫限制於4月底進一步放寬，對香港私營經濟的5月份表現有正面效應。經濟環境與營商信心轉強，有利於經濟活動進一步擴張。 IHS預測今年本地生產總值增長6.8%。

雖然仍有個別企業持續受疫情影響，但產出量增長率是2018年2月以來最快。5月份從海外新接的訂單量重回升軌，首次扭轉前年3月以來的下跌周期，來自內地的新增業務，連跌3年後亦起色。

不過企業5月招聘員工人數，是4個月以來首次下跌，反映就業空間未有改善。數據又顯示，企業面對員工成本及採購成本上升，當中採購成本升幅是2018年6月以來最快，企業要加價轉嫁成本負擔。

雖然面對價格壓力，但企業普遍看好未来前景，這從5月產出預期指數，升至2014年2月以來最高可見。

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編輯：吳敏芳



