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【港股市況】恒生指數高開67點後曾倒跌　小米升逾2%挑戰30元（不斷更新）

股市 09:48 2021/06/03

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港股市況不斷更新

美股繼續逼近歷史高位，道指升25點，港股承接高開。恒生指數開報29365點，升67點。恒生科技指數跌近0.1%，報8227點。吉利 （00175） 續升2%；中石油 （00857） 升近1%再破頂；雷蛇 （01337） 跌逾7%。

焦點新聞︰

【香港經濟】香港5月PMI升至52.5見7年高　海外新接訂單回升、面對加價壓力

即市走勢︰

【09：46】小米 （01810） 轉升2%，高見29.95元，挑戰30元水平。

【09：44】雷蛇 （01337） 跌幅擴大至一成，低見2.33元。

【09：44】港股早段一度轉跌，恒指最新微升3點，於29300點水平爭持。

【09：38】瑞聲 （02018） 今早再升半成，高見51.7元；舜宇 （02382） 升逾1%，高見205.6元。瑞聲昨日發公告，預期2026債券及2031債券的買賣許可將於6月3日開始生效。

【09：37】壹傳媒 （00282） 續升11%，高見0.445元。

【09：34】ATMX向下，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌0.9%；小米 （01810） 跌0.3%。
【阿里巴巴股東】軟銀將阿里巴巴股票抵押換取100億美元貸款　最新獲14銀行加入

【09：34】文化傳信 （00343） 以總代價6300萬元收購開發及銷售人工智能軟硬件商仿腦科技，股價復牌後升近16%，破頂高見0.55元。

【09：33】山東墨龍 （00568） 早段跌幅擴大至15%，低見6.11元。

【09：31】山愛帝宮 （00286） 折讓18.4%配股，股價低開倒升1%，報0.77元，高見0.81元。

【配股潮】「三孩概念股」愛帝宮折讓18.4%配售新股　淨籌1.1億元

【09：26】山東墨龍 （00568） 發公告指，因公司涉嫌資訊披露違法違規，中國證監會決定對公司進行立案調查，對原董事長劉雲龍及原董事會秘書劉民進行調查，山東墨龍股價跌近8.5%。

山東墨龍涉嫌資訊披露違規　遭中國證監會立案調查

【09：24】小米 （01810） 升0.3%。富時羅素公布，富時中國50指數將重新納入小米 ，以及中遠海控 （01919） 、中信股份 （00267） ，剔出吉利 （00175） 、恒大 （03333） 及新東方 （09901）  。

【富時季檢】小米重新納入富時中國50指數　吉利恒大遭剔除

【09：20】恒生指數開報29365點，升67點。恒生科技指數跌近0.1%，報8227點。吉利 （00175） 續升2%；中石油 （00857） 升近1%再破頂；雷蛇 （01337） 跌逾7%。

【09：13】期指開報29201點，升57點或0.2%。

【09：00】恒指黑期升146點，報29385點；道指期貨升42點，報34622點。

【08：30】內地隱形矯治解決方案提供商時代天使科技  （新上市編號：06699）  今日起招股，時代天使計劃發售1683萬股，招股價介乎147元至173元，集資最多29.1億元，一手（200股）入場費34949元。

【新股IPO】時代天使6699周四招股　一手入場費高達3.5萬元

【08：00】雷蛇主席、非執董折讓7.5%減持　套現逾6億

【07：45】港股ADR收報29350點，升52點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報49.75元，升0.6元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報629.96元，升1.46元或0.2%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】聯儲局公布地區經濟褐皮書，指經濟增長加速，但通脹壓力續增；市場等待周五就業報告等新催化劑，美股繼續逼近歷史高位，道指曾漲逾百點，收報34600點，升25點；標指收報4208點，升6點；納指收報13756點，升19點。

【開市9點半】「箍牙股」時代天使6699今招股入場3.5萬元；野村籲增持中資股　薦10隻股份

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 雷蛇（01337） 騰訊控股（00700） ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 滙豐控股（00005）

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