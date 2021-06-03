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【港股市況】恒指黑期升146點　道指期貨升42點（不斷更新）

股市 09:14 2021/06/03

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港股市況不斷更新

美股繼續逼近歷史高位，道指升25點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開52點，恒指料開報29350點。滙豐 （00005） ADR折合報49.75元，升0.6元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報629.96元，升1.46元或0.2%。

即市走勢︰

【09：13】期指開報29201點，升57點或0.2%。

【09：00】恒指黑期升146點，報29385點；道指期貨升42點，報34622點。

【08：30】內地隱形矯治解決方案提供商時代天使科技  （新上市編號：06699）  今日起招股，時代天使計劃發售1683萬股，招股價介乎147元至173元，集資最多29.1億元，一手（200股）入場費34949元。

【新股IPO】時代天使6699周四招股　一手入場費高達3.5萬元

【08：00】雷蛇主席、非執董折讓7.5%減持　套現逾6億

【07：45】港股ADR收報29350點，升52點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報49.75元，升0.6元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報629.96元，升1.46元或0.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +2

【07：30】聯儲局公布地區經濟褐皮書，指經濟增長加速，但通脹壓力續增；市場等待周五就業報告等新催化劑，美股繼續逼近歷史高位，道指曾漲逾百點，收報34600點，升25點；標指收報4208點，升6點；納指收報13756點，升19點。

【開市9點半】「箍牙股」時代天使6699今招股入場3.5萬元；野村籲增持中資股　薦10隻股份

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 雷蛇（01337） 騰訊控股（00700） ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 滙豐控股（00005）

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