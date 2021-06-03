【港股市況】恒指黑期升146點　道指期貨升42點（不斷更新）

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【美股焦點】AMC股價續颷升近一倍 市值超越GameStop、更勝標普500指數中一半公司
美股繼續逼近歷史高位，道指升25點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開52點，恒指料開報29350點。滙豐 （00005） ADR折合報49.75元，升0.6元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報629.96元，升1.46元或0.2%。
即市走勢︰
【09：13】期指開報29201點，升57點或0.2%。
【09：00】恒指黑期升146點，報29385點；道指期貨升42點，報34622點。
【08：30】內地隱形矯治解決方案提供商時代天使科技 （新上市編號：06699） 今日起招股，時代天使計劃發售1683萬股，招股價介乎147元至173元，集資最多29.1億元，一手（200股）入場費34949元。
【新股IPO】時代天使6699周四招股 一手入場費高達3.5萬元
【08：00】雷蛇主席、非執董折讓7.5%減持 套現逾6億
【07：45】港股ADR收報29350點，升52點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報49.75元，升0.6元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報629.96元，升1.46元或0.2%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】聯儲局公布地區經濟褐皮書，指經濟增長加速，但通脹壓力續增；市場等待周五就業報告等新催化劑，美股繼續逼近歷史高位，道指曾漲逾百點，收報34600點，升25點；標指收報4208點，升6點；納指收報13756點，升19點。
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責任編輯︰梁浩碩