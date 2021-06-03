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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期+北水】北水吸資逾4億　買美團騰訊吉利　恒指夜期早段跌（不斷更新）

股市 18:57 2021/06/03

分享：

港股市況不斷更新

A股下跌，加上金融股及科技股回吐，港股失守29000關。北水今日吸資4.4億元，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 及吉利 （00175） 分別吸7.2億、6.9億及2.7億元。小米 （01810） 重上30元，但北水走資3.9億元。

美股繼續逼近歷史高位，道指升25點，港股承接高開67點，惟其後走勢反覆向下，大市轉跌，午後跌幅擴大，一度跌近400點，恒生指數收報28966點，跌331點，失守29000點水平。成交1389億元。恒生科技指數跌0.9%，報8164點。小米 （01810） 逆市升逾2%，重上30元；京東物流 （02618） 升逾3%；瑞聲 （02018） 升半成；雷蛇 （01337） 跌逾12%。

北水資金流向：

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【新股IPO】時代天使6699豈止入場費史上最高　抽新股時5大不可不知

【iBond 2021】iBond開售反應熱烈　滙豐中銀渣打認購額勝去年、富途認購金額逾6.4億元（不斷更新）

【香港經濟】香港5月PMI升至52.5見7年高　海外新接訂單回升、面對加價壓力

即市走勢︰

【18：26】恒指夜期跌1點，報28857點，低水109點。

【18：24】【螞蟻集團】螞蟻消費金融公司獲批開業 「花唄」、「借唄」成專屬產品、6個月完成品牌整改

【16：11】恒生指數收報28966點，跌331點，失守29000點水平。成交1389億元。恒生科技指數跌0.9%，報8164點。小米 （01810） 逆市升逾2%，重上30元；京東物流 （02618） 升逾3%；瑞聲 （02018） 升半成；雷蛇 （01337） 跌逾12%。

【16：00】恒生指數U盤前跌371點，報28925點。

【15：50】美團 （03690） 跌幅擴至近2%，低見306元。

【15：28】騰訊 （00700） 尾市跌幅擴大至2.6%，阿里巴巴 （09988） 跌2%；美團 （03690） 跌1%；小米 （01810） 升近2%。

【15：27】港股尾市跌約365點，報28931點；科指跌1.1%，報8148點。

【15：22】愛帝宮 （00286） 升三成，破頂高見0.99元。

【15：10】亞洲電視聯席主席鄧俊杰涉嫌刑毀及普通襲擊被捕

【15：08】港交所 （00388） 跌近2%，低見474.8元。

【15：00】內地股市下跌，上證跌0.4%；深證跌0.7%；創業板指跌1.3%。

【14：59】舜帝宮 （00286） 最新升逾兩成，破頂高見0.96元。

【14：50】內地股市午後向下，加上美股期貨轉跌，港股跌逾300點，恒指最新跌362點，報28935點；科指轉跌1.1%，報8145點。

【14：46】騰訊 （00700） 最新跌2%，低見615.5元；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；美團 （03690） 跌近1%；小米 （01810） 升幅收窄，最新升逾1%。

【14：42】大市跌逾300點，跌穿29000點。

【14：39】深圳擬就大數據「殺熟」最高可罰5000萬元人民幣，美團 （03690） 轉跌近1%。

【14：34】友邦 （01299） 午後跌幅擴大至逾1%，低見97.85元。

【14：28】港股跌逾250點，暫低見29034點，下試29000點水平支持。

【14：16】大市跌逾200點，跌穿29100點，報29081點，跌215點；科指轉跌0.3%，報8212點。

【14：13】恒大 （03333） 跌半成，破底低見11.2元。

【14：09】美團 （03690） 最新靠穩升近0.1%。

【美團股價】美團員工疑用「釣魚郵件」盜取拼多多薪資資料 內媒：或「護網行動」演練誤攻擊

【14：07】雷蛇 （01337） 跌幅午後再略擴大至12.7%，低見2.26元，成交達9.3億元。

【13：32】美團 （03690） 今早曾升近3%，高見321元，最新轉跌0.2%，報311.2元。

【13：31】大市跌幅擴大至約165點，低見29131點，跌穿今早低位。

【13：26】中興 （00763） 逆市升近8%，高見22.5元。

【13：15】小米 （01810） 午後續於30元水平爭持，最新升2.4%，報30元。

【13：11】密迪斯肌 （08307） 午後跌三成，報0.162元，曾低見0.151元。

【13：06】東方報業 （00018） 逆市升近17%，破頂高見0.62元。東方報業發盈喜，預期年度將扭虧為盈，料錄得純利不少於2億元。

【13：05】時代天使  （新上市編號：06699）  今日起招股，半日綜合9家券商數據，暫錄770億元孖展，相較公開發售部分募資2.91億元，超額認購近264倍。

【13：00】港股午後初段跌約125點，報29170點。科指升0.2%，報8250點。

【12：00】恒生指數半日倒跌117點，報29179點，成交682億元。恒生科技指數逆市升0.3%，報8256點。瑞聲 （02018） 逆市升近9%；小米 （01810） 升2%；雷蛇 （01337） 跌逾11%。

【11：49】來港易暫緩，友邦 （01299） 跌0.6%。

【11：35】港股中午收市前，跌幅擴大至150點，報29147點；科指逆市穩升0.1%，報8243點。

【11：30】上證、深證半日升0.4%；創業板指升近0.1%。

【11：23】雷蛇 （01337） 跌幅擴大至12%，報2.28元日內低位。

【11：19】瑞聲 （02018） 最新升逾8%，高見53.15元，成交增至8.4億元。

【11：15】時代天使6699孖展暫錄66億元 超額認購22倍（不斷更新）

【11：11】大和首予百度 （09888） 買入評級，目標價335元，惟百度隨市跌逾2%，低見190.8元。

【11：11】折讓18%發新股集資還債的愛帝宮 （00286） ，股價升14%，高見0.87元，成交6949萬元。

【11：11】騰訊雲於香港等地設立四個新數據中心

【11：08】滙森家居 （02127） 再升兩成，破頂高見3.28元。

【10：58】瑞聲 （02018） 愈升愈有，最新升逾7%，高見52.5元，成交6.8億元，暫為升幅最大藍籌。

【10：57】恒騰網絡 （00136） 升近半成。旗下南瓜電影APP於5月份新增註冊會員654.7萬人；當月新增付費訂閱用戶445.4萬人。

【10：43】中國鐵塔 （00788） 升半成，高見1.12元。另外，三大中資電訊股逆市向好。中移動 （00941） 升0.3%；聯通 （00762） 升逾1%；中電信 （00728） 升0.4。

【10：41】螞蟻集團據報成立政府關係部門　改善國際形象拓海外市場

【10：38】瑞聲 （02018） 升幅擴大至逾6%，高見52.05元；另一手機孖寶舜宇 （02382） 逆市靠穩升0.5%，高見205.6元。

【10：37】林鄭月娥：「來港易」礙於疫情暫緩推出 莎莎、周生生未受累升逾3%

【10：36】大市跌幅擴大至近100點，跌至29200點水平。

【10：32】麗年國際 （09918） 今日除淨，股價升逾7%，高見0.19元。

【10：27】大洋集團股權 （02927） 飈升3倍，破頂高見0.07元，成交273萬元。

【10：26】港股最跌約35點，29262點。科指逆市升0.6%，報8283點。

【10：20】四環醫藥 （00460） 升逾9%，破頂高見3.95元。

【10：19】美團 （03690） 最新轉升逾2%，升至320元水平。

【10：06】瑞聲 （02018） 升幅擴大至6%，高見52.05元，成交4.2億元。

【10：03】大市好淡爭持，於29300點水平上落。

【10：01】小米升逾2%觸30元大關　逾2000沽盤排隊出貨

【09：46】中國5月財新服務業PMI為55.1，略低於預期的56.2。中國5月財新綜合PMI為53.8，前值為54.7。

【09：46】小米 （01810） 轉升2%，高見29.95元，挑戰30元水平。

【09：44】雷蛇 （01337） 跌幅擴大至一成，低見2.33元。

【09：44】港股早段一度轉跌，恒指最新微升3點，於29300點水平爭持。

【09：38】瑞聲 （02018） 今早再升半成，高見51.7元；舜宇 （02382） 升逾1%，高見205.6元。瑞聲昨日發公告，預期2026債券及2031債券的買賣許可將於6月3日開始生效。

【09：37】壹傳媒 （00282） 續升11%，高見0.445元。

【09：34】ATMX向下，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌0.9%；小米 （01810） 跌0.3%。
【阿里巴巴股東】軟銀將阿里巴巴股票抵押換取100億美元貸款　最新獲14銀行加入

【09：34】文化傳信 （00343） 以總代價6300萬元收購開發及銷售人工智能軟硬件商仿腦科技，股價復牌後升近16%，破頂高見0.55元。

【09：33】山東墨龍 （00568） 早段跌幅擴大至15%，低見6.11元。

【09：31】山愛帝宮 （00286） 折讓18.4%配股，股價低開倒升1%，報0.77元，高見0.81元。

【配股潮】「三孩概念股」愛帝宮折讓18.4%配售新股　淨籌1.1億元

【09：26】山東墨龍 （00568） 發公告指，因公司涉嫌資訊披露違法違規，中國證監會決定對公司進行立案調查，對原董事長劉雲龍及原董事會秘書劉民進行調查，山東墨龍股價跌近8.5%。

山東墨龍涉嫌資訊披露違規　遭中國證監會立案調查

【09：24】小米 （01810） 升0.3%。富時羅素公布，富時中國50指數將重新納入小米 ，以及中遠海控 （01919） 、中信股份 （00267） ，剔出吉利 （00175） 、恒大 （03333） 及新東方 （09901）  。

【富時季檢】小米重新納入富時中國50指數　吉利恒大遭剔除

【09：20】恒生指數開報29365點，升67點。恒生科技指數跌近0.1%，報8227點。吉利 （00175） 續升2%；中石油 （00857） 升近1%再破頂；雷蛇 （01337） 跌逾7%。

【09：13】期指開報29201點，升57點或0.2%。

【09：00】恒指黑期升146點，報29385點；道指期貨升42點，報34622點。

【08：30】內地隱形矯治解決方案提供商時代天使科技  （新上市編號：06699）  今日起招股，時代天使計劃發售1683萬股，招股價介乎147元至173元，集資最多29.1億元，一手（200股）入場費34949元。

【新股IPO】時代天使6699周四招股　一手入場費高達3.5萬元

【08：00】雷蛇主席、非執董折讓7.5%減持　套現逾6億

【07：45】港股ADR收報29350點，升52點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報49.75元，升0.6元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報629.96元，升1.46元或0.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】聯儲局公布地區經濟褐皮書，指經濟增長加速，但通脹壓力續增；市場等待周五就業報告等新催化劑，美股繼續逼近歷史高位，道指曾漲逾百點，收報34600點，升25點；標指收報4208點，升6點；納指收報13756點，升19點。

【開市9點半】「箍牙股」時代天使6699今招股入場3.5萬元；野村籲增持中資股　薦10隻股份

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 雷蛇（01337） 騰訊控股（00700） ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 滙豐控股（00005）

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