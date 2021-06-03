▲ 【美股焦點】AMC股價續颷升近一倍 市值超越GameStop、更勝標普500指數中一半公司

近日獲散戶熱炒的網紅股戲院商AMC（美︰AMC）股價升勢未止，周三一度狂颷1.26倍，高見72.62美元，收市仍升95%，收報62.55美元。AMC股價盤後再升逾8%，報68美元。AMC市值升至313億美元，不但超越遊戲驛站GameStop（美︰GME）的210億市值，更高於標普500指數中一半公司。

受累新冠肺炎疫情，AMC市值去年大部分時間徘徊於5億美元以下。目前，AMC市值已超越美國食品加工企業泰森食品公司（美︰TSN）及達美航空（美︰DAL）。

AMC日前向基金公司Mudrick Capital Management發行850萬股A類普通股，每股價格約27.12美元，集資約2.3億美元（約17.8億港元），Mudrick旋即沽清所有AMC股票獲利，並稱該公司股價被嚴重高估。

不過，消息無礙散戶熱情繼續追入。散戶未理AMC財困及被嚴重做空的情況，大舉買入AMC，推動AMC股價年初至今累升約3000%。

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責任編輯︰梁浩碩