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【美國制裁】拜登據報修訂「中國軍方關聯企業」投資禁令　瞄準國防及監控行業、或增新名單

股市 12:13 2021/06/03

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【美國制裁】拜登據報修訂「中國軍方關聯企業」投資禁令　瞄準國防及監控行業

美國總統拜登據報計畫本周修訂特朗普時期的中國軍方關聯企業投資禁令。知情人士透露，投資禁令將瞄準中國的國防及監控技術行業。根據修改後的命令，財政部將列出一份公司名單，相關公司或因與中國國防及監控技術行業存在關聯而面臨經濟上的懲罰。

報道指，預計拜登將在本周簽署修訂後的命令，修改黑名單編制標準，以納入在國防或監控技術領域開展業務的實體。報道引述知情人士表示，拜登政府將保留原先名單上的大量實體，財政部外國資產控制辦公室將依據新命令增添新實體。

美國財政部此前公布，允許交易被認為與中國軍方有關公司證券的一般許可，有效期至6月11日。

小米 （01810） 年初一度被特朗普政府納入在軍方關連名單，但上月成功「除名」，公司本周重新納入富時羅素指數，最新升2.4%，重上30元以上水平。捲入禁投名單內的中國移動 （00941） 、中電信 （00728） 和中聯通 （00762） 三家電訊股股價靠穩。

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責任編輯︰梁浩碩

股票 政治 中美關係 拜登 特朗普 美國 中國
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