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【配股潮】雷蛇主席、非執董折讓7.5%減持套現逾6億、配售獲數倍超購　股價跌13%

股市 15:13 2021/06/03

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【配股潮】雷蛇主席、非執董折讓7.5%減持　套現逾6億

雷蛇 （01337） 公布，雷蛇主席兼首席執行官陳民亮及公司非執行董事LIM Kaling配售2.75億股，相當於已發行股本約3.1%，配售價每股2.405元，較雷蛇上日收市價2.6元折讓7.5%，套現6.6億元。雷蛇股價今早低開逾7%，開報2.41元，早段跌幅擴大至逾一成，低見2.28元，午後進一步下跌，現報2.26元，跌13.1%，成交9.61億元。

消息指，雷蛇配售錄數倍超額認購，認購的投資者類型分別為長線（long-only）基金、現有股東及對沖基金，投資者均主要來自亞洲地區。

配售完成後，陳民亮仍為公司控股股東，將於近30.1億股股份中擁有權益，佔已發行股本約33.8%，而LIM Kaling仍為公司主要股東，將將於20.5億股股份中擁有權益，佔已發行股本約23.1%。

集團回應時表示，今次配售純粹因管理層個人財務管理因素，例如個人所得稅稅務責任；隨著公司成長及發展，此舉是自然的。集團又指，配售完成後，陳民亮仍持有33.76%股權，故今次交易不影響其大股東地位，亦不會影響公司的正常運作。

【虛擬資產】雷蛇：正認真研究加密貨幣領域

責任編輯︰梁浩碩

港股 減持 配股 配售 雷蛇（01337）

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