【美股收市】經濟加速惟通脹添壓 美股微升 挑戰歷史高位

聯儲局公布地區經濟褐皮書，指經濟增長加速，但通脹壓力續增；市場等待周五就業報告等新催化劑，美股升幅收窄，散戶抱團股繼續熱炒，戲院商AMC一度狂升1.3倍。

美股繼續逼近歷史高位，道指曾漲逾百點，收報34600點，升25點；標指收報4208點，升6點；納指收報13756點，升19點。

被散戶追捧的戲院商AMC一度狂升1.26倍，收市仍漲逾95%，收報62.55美元；AMC周二向對沖基金配售2.3億美元股份，據報後者即沽貨，速賺850萬美元，並指AMC估值過高。另一散戶愛股GameStop則升13.4%。

Tesla（美：TSLA）因芯片短缺而令汽車售價上漲，行政總裁馬斯克在Twitter上指，芯片短缺對Tesla的供應鏈造成重大影響，形容情況從未出現，但不會是長期問題。Tesla股價仍逆市跌3% 。

石油出口國組織與減產盟友(合稱為OPEC+)維持逐步增產安排，紐約期油創32個月高，收市漲1.6%，報68.83美元；布蘭特期油收升1.6%，報71.35美元。

美滙指數尾段升0.1%至89.91，紐約期金收市升4.9美元，報1909.9美元，創近5個月高。

加密貨幣交易所Coinbase的平台開放予狗狗幣交易，狗狗幣升逾19%，比特幣亦漲3.9%至3.77萬美元。

市場憧憬美國即將公布的5月就業數據有利好消息，美國費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)周三預計，通脹將面臨上行壓力，預料美國2021年核心通脹將會逼近3%，GDP增長約7% ; 現時是適當時候考慮逐步縮減每月1200億美元的資產購買計劃。

責任編輯：柯志宏