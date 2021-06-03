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【美股收市】經濟加速惟通脹添壓 美股微升 挑戰歷史高位

股市 04:15 2021/06/03

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聯儲局公布地區經濟褐皮書，指經濟增長加速，但通脹壓力續增；市場等待周五就業報告等新催化劑，美股升幅收窄，散戶抱團股繼續熱炒，戲院商AMC一度狂升1.3倍。
美股繼續逼近歷史高位，道指曾漲逾百點，收報34600點，升25點；標指收報4208點，升6點；納指收報13756點，升19點。
被散戶追捧的戲院商AMC一度狂升1.26倍，收市仍漲逾95%，收報62.55美元；AMC周二向對沖基金配售2.3億美元股份，據報後者即沽貨，速賺850萬美元，並指AMC估值過高。另一散戶愛股GameStop則升13.4%。

Tesla（美：TSLA）因芯片短缺而令汽車售價上漲，行政總裁馬斯克在Twitter上指，芯片短缺對Tesla的供應鏈造成重大影響，形容情況從未出現，但不會是長期問題。Tesla股價仍逆市跌3% 。
石油出口國組織與減產盟友(合稱為OPEC+)維持逐步增產安排，紐約期油創32個月高，收市漲1.6%，報68.83美元；布蘭特期油收升1.6%，報71.35美元。
美滙指數尾段升0.1%至89.91，紐約期金收市升4.9美元，報1909.9美元，創近5個月高。
加密貨幣交易所Coinbase的平台開放予狗狗幣交易，狗狗幣升逾19%，比特幣亦漲3.9%至3.77萬美元。
市場憧憬美國即將公布的5月就業數據有利好消息，美國費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)周三預計，通脹將面臨上行壓力，預料美國2021年核心通脹將會逼近3%，GDP增長約7% ; 現時是適當時候考慮逐步縮減每月1200億美元的資產購買計劃。
責任編輯：柯志宏

AMC（美：AMC） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 紐約期金 石油輸出國組織 馬斯克 通脹 道瓊斯工業平均指數 對沖基金 納斯達克綜合指數 布蘭特期油

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