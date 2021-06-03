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儲局褐皮書: 經濟加速擴張 物價壓力續增

股市 02:21 2021/06/03

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聯儲局發表地區經濟褐皮書，指出美國整體經濟溫和擴張，就業人口增長相對穩定，物價壓力亦繼續增加。
褐皮書表示，提高疫苗接種率和放寬社交距離措施，為經濟帶來積極影響，對消費者開支顯著利好；其中，休閒旅行和餐飲開支增加，持續為其他行業類別增強經濟效益。
報告同時顯示，總體物價壓力進一步增加；產品銷售價格溫和上漲，生產成本上漲較快。生產成本繼續全面上漲，建築和製造原材料價格急劇上漲。貨運、包裝和石化產品價格也出現上漲。
褐皮書指出，由於原材料和勞動力普遍存在短缺，導致交貨延遲，廠商難以將產品送到客戶手中，供應鏈因素導致物價壓力持續增加。需求的增強使得一些企業，特別是製造商、建築商和運輸公司，可以將大部分成本增幅轉嫁給客戶。

展望將來，聯儲局接觸的人士預計，未來幾個月將面臨成本增加，以及服務價格上升的問題。

另外，美國費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)周三預計，通脹將面臨上行壓力，預料美國2021年核心通脹將會逼近3%，GDP增長約7%。現時是適當時候，當局考慮逐步縮減每個月1200億美元的資產購買計劃。

責任編輯：柯志宏

疫苗 就業 褐皮書 美國聯儲局 美國

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