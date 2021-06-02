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【賣資產】紅星美凱龍以23億人幣出售多間物流公司　予遠洋集團附屬公司

股市 23:22 2021/06/02

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紅星美凱龍以23億人幣出售多間物流公司　予遠洋集團附屬公司

紅星美凱龍 （01528） 宣布，公司及上海紅星家居物流同意以23.12億元（人民幣，下同）出售多間企業管理諮詢及物流公司予遠洋集團 （03377） 附屬公司天津遠川。是次交易包括股權轉讓價款及債權轉讓價款，預期股權轉讓金額約為11.78億元，債權轉讓金額約為11.34億元。

是次出售的公司包括西藏紅星、上海紅星、上海倍茂、上海倍躍、上海倍博、上海倍正及天津紅星。

紅星美凱龍早前傳以200億人幣出售紅星地產予遠洋資本，看【下一頁】

紅星美凱龍指，是次交易契合公司「輕資產、重運營、降槓桿」的發展戰略，有利於公司更加聚焦主業，專注優質資源開展業務，進一步提高公司資產盈利能力，進一步降低公司的負債率，減少財務費用的支出，優化公司的現金流水平，中長期滿足公司的發展規劃。合作框架協議的條款是由公司和買方經公平磋商後，按正常商業條款釐定。

天津遠川為瑞喜創投有限公司的間接全資附屬公司，瑞喜創投由遠洋集團持有49%的股權。

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編輯：袁諾曦

港股 遠洋集團（03377） 紅星美凱龍（01528）

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