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【開市9點半】「箍牙股」時代天使6699今招股入場3.5萬元；野村籲增持中資股　薦10隻股份

股市 06:45 2021/06/03

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（1）「箍牙股」時代天使科技 （新上市編號：06699） 今起招股，招股價介乎147元至173元，集資最多29.1億元，一手（200股）入場費34949元，為史上最高入場費新股！野村推薦10隻中資股，建議環球投資者應該在指數公司行動前先增持中資股。北水昨吸資力度大縮至6.8億元，恒指上日下跌170點。

【新股IPO】時代天使6699周四招股　一手入場費高達3.5萬元

即睇開市9點半重點：

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（2）野村指，投資者應利用近日的中資股回調機會，調高中資股比重，預期未來十年環球中資股持重比重會由目前的5%，升至20%。

【大行報告】野村籲增持中資股因中國市場大得不能忽略　薦十隻股份（附名單及短片）

（3）阿里巴巴  （09988）  最大股東軟銀據報將保證金貸款增加至100億美元，獲14家金融機構加入。

【阿里巴巴股東】軟銀將阿里巴巴股票抵押換取100億美元貸款　最新獲14銀行加入

（4）雷蛇 （01337） 剛宣布正認真研究加密貨幣，大股東隨即減持套現。

【配股潮】雷蛇遭創辦人陳民亮等折讓最多7.5%減持　套現最多近7億元

（5）京東  （09618）  「618‧18周年慶 」昨起揭幕，首日已有39個品牌下單金額過億。小米 （01810） 首日零售金額錄40億。

【京東618】「京東618」開門紅　首日39品牌下單金額過億、4800品牌增幅超5倍

【618購物節】「小米618」開門紅　首日零售金額錄40億

（6）過去6個月希慎  （00014）  股價明顯跑輸九龍倉置業  （01997）  約30個百分點，大摩指有條件追落後。

【香港零售】大摩四大原因看好希慎前景　升目標價至36元

（7）中生製藥  （01177）  有份投資的中國科興疫苗獲世界衛生組織（WHO）列入「緊急使用清單」。

【科興疫苗】科興疫苗獲世衛列入「緊急使用清單」　新加坡批准使用科興疫苗（第二版）

（8）Zoom（美︰ZM）公布季度業績，全面勝市場預期，但股價仍要跌。

【Zoom業績】Zoom績勝預期惟憂放緩　股價盤前現回升2%

（9）壹傳媒  （00282）  公布，黎智英被禁行使投票權，收市飆升近七成。

【壹傳媒】黎智英被禁行使投票權　壹傳媒股價曾飈升一倍

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 中國 集資 小米 零售 阿里巴巴 恒生指數 希慎 壹傳媒 京東（美：JD）

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