【華為鴻蒙】華為WATCH 3、MatePad Pro登場　成首批搭載鴻蒙系統2.0產品

▲ 華為今（2日）舉行鴻蒙2.0發布會，宣布多款搭載HarmonyOS 2的新產品，包括：華為智能手錶WATCH 3系列以及華為平板產品MatePad Pro。

華為今（2日）舉行鴻蒙2.0發布會，宣布多款搭載HarmonyOS 2的新產品，包括：華為智能手錶WATCH 3系列以及華為平板產品MatePad Pro。

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一如外界所料，率先登場的是智能手錶WATCH 3系列。作為搭載HarmonyOS 2的智能手錶，WATCH 3系列與華為手機互聯，而且擁有超長續航，在智能模式下支持5天續航，超長續航模式下長達21天。

外觀方面，WATCH 3採用大曲率3D玻璃和316L不銹鋼錶帶，並且在硬件上首次加入3D旋轉表冠，從而提升佩戴和操作體驗。

▲ 作為搭載HarmonyOS 2的智能手錶，WATCH 3系列與華為手機互聯，而且擁有超長續航，在智能模式下支持5天續航，超長續航模式下長達21天。

另外，搭載麒麟9000系列芯片、採用HarmonyOS 2系統的平板MatePad Pro也正式登場。用戶可使用鏡像與擴展模式，平板就可化身手繪板和顯示屏，同時支援跨設備文件拖拽。

▲ 搭載麒麟9000系列芯片、採用HarmonyOS 2系統的平板MatePad Pro也正式登場。

▲ 同時發布的還有第二代手寫筆HUAWEI M-Pencil。

至於大眾最關心的手機升級方面，華為宣布Mate40系列、Mate30系列等手機將於今日開始，可升級至HarmonyOS 2。另外Mate20 X、nova 8系列、MatePad Pro系列近百款設備，也將會陸續開展升級。

▲ 至於大眾最關心的手機升級方面，華為宣布Mate40系列、Mate30系列等手機將於今日開始，可升級至HarmonyOS 2。另外Mate20 X、nova 8系列、MatePad Pro系列近百款設備，也將會陸續開展升級。

責任編輯：曾曉汶