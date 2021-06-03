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【加密貨幣】Coinbase Pro接受交易 狗狗幣升逾兩成半

股樓投資 14:57 2021/06/03

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狗狗幣（Dogecoin）早前獲市場熱炒，本周美國最大加密貨幣交易所Coinbase（COIN）宣布，Coinbase Pro用戶自本周四起（3日）上午9時後可以交易狗狗幣，刺激狗狗幣大漲25%。

根據Coindesk數據，截至本港時間周四下午3時，狗狗幣報每枚接近43美分，雖然較上月高位的74美分跌逾四成，但年內升幅仍高達8,968%。

狗狗幣創立於2013年，最初只是前Adobe員工Jackson Palmer開的一場玩笑。其時比特幣熱潮正興起，市場上有很多加密貨幣如雨後春筍般冒出，一代Doge迷因圖（Meme）也於同年流行於網路世界。Jackson Palmer就將Doge印在加密貨幣上，並將其發上Twitter指：「來投資狗狗幣吧！」沒想到短時間就吸引了大批網友關注，其後他便開發了狗狗幣。

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編輯：李勝男

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