煤氣料今年業績勝去年 重申年內未擬調整煤氣費

中華煤氣（00003）常務董事陳永堅表示，今年首季香港整體售氣量較去年微跌1.8％，因閏年效應，今年首季較去年首季少一天，在撇除相關因素後，今年首季香港整體售氣量較去年同期僅輕微跌0.7％，雖然酒店、旅遊及餐飲業等均受到受疫情影響，使工商業用氣量下跌，民用氣量卻相應增加，認為實際影響輕

微，料公司今年在中國整體售氣量能達到380億立方米。陳永堅重申，今年內公司不會調整煤氣費，因現時香港經濟仍未完全恢復。被問及何時恢復紅股10送1的安排，管理層對此並沒有作出回應。由於經濟出現轉向，煤氣近兩年紅股派送，由往年的10送1轉為20送1。

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煤氣首席財務總裁暨公司秘書何漢明表示，現時疫情已回復較好情況，內地在相關方面情況亦不錯，保持年初的預測，即料今年公司的業績會較去年好，亦預期公司旗下的港華燃氣（01083）今年的業績亦會較去年佳，因今年首季增長情況較好。對於港華燃氣於去年與上海燃氣達成策略性協議，何漢明續指，預計６月中旬可以完成收購上海燃氣項目所有的有關條件，故預期公司於６月中旬能從帳面上得到上海燃氣的未來收益。

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對於廣東省疫情升溫，陳永堅認為相關影響輕微，工廠沒有出現停產情況，對當地生產影響甚少，民眾亦增加在家逗留時間，用氣量隨之而增加。對於在水務項目方面的併購計劃，他指現時沒有計劃在手，但對城市環衛及污水等項目感興趣。



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