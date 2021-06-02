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【虛擬資產】渣打與滙豐背道而馳　擬加入加密貨幣戰局、建立合資資產交易平台

Hot Talk 22:21 2021/06/02

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滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）上周堅決表示，該行並不算向客戶提供虛擬貨幣相關的投資產品。

渣打 （02888） 旗下創新投資分部渣打創投（SC Ventures）加入加密貨幣戰局，該行近日與BC科技 （00863） 宣佈，擬合資建立數碼資產交易平台，主力吸納英歐機構客，從今年第四季起提供比特幣、以太坊等數碼資產服務。

新合資數碼資產交易平台詳情可見﹕【下一頁】

加密貨幣價格雖然波動性高，但風險與回報並存，比特幣自去年起升幅表現亮眼，獲不少機構投資者留意。而在加密貨幣市場尚未成熟下，不少銀行及資管公司皆對新市場磨拳擦掌，準備擴充加密貨幣業務。

高盛（美﹕GS）今年曾傳出消息指，高盛在去年底已向至少一間加密貨幣託管機構發出資訊需求書，著手籌備加密貨幣託管業務。今年3月，高盛又表示，由於機構投資者對加密貨幣交易需求激增，高盛已重啟旗下加密貨幣交易平台。

摩通傳擬提供主動管理型比特幣ETF，詳情可見﹕【下一頁】

至於摩通，據報擬於今年內向私人財富客戶提供比特幣主動型基金，目前暫未有透露計劃細節。花旗今年則曾表示，未來或進軍虛擬貨幣業務，交易、托管及融資等範疇在考慮範圍之內。

而是次宣佈建立數碼資產交易平台的渣打創投，早已急不及待展開加密貨幣業務。渣打創投去年年底早與北方信託（Northern Trust）合作，推出機構級別的數碼資產託管方案（Zodia託管服務）。另外，該行早前亦投資核心區塊鏈技術供應商Metaco。

花旗或進軍虛擬貨幣業務，詳情可見﹕【下一頁】

滙豐唱反調﹕加密貨幣波動性太高、缺乏透明度

環顧各間銀行對加密貨幣取態，仍以滙豐 （00005） 最為謹慎。滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）上周堅決表示，該行並不打算向客戶提供虛擬貨幣相關的投資產品，亦未曾考慮設立加密貨幣交易部門。

祈耀年表示，加密貨幣波動性太高，且缺乏透明度，該行並不希望將比特幣這類加密貨幣納入資產管理。他亦指，滙豐不會購買穩定幣。

他亦認為，比特幣應被視為資產，而非作為一種支付方式。他亦指，該行亦要考慮加密貨幣的發起組織等問題。

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編輯﹕賴奕羚

ETF 基金 虛擬貨幣 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 花旗銀行 財富及資產管理 投資產品 區塊鏈 滙豐控股（00005） 服務

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