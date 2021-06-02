【華為鴻蒙】華為鴻蒙系統發布會揭幕　余承東：盼解決體驗分割問題

▲ 今（2日）晚的發布會上，華為宣佈HarmonyOS 2及多款華為新產品正式登場。

華為近年為了擺脫Android和Google Play生態系統，一直積極建立自家的鴻蒙作業系統（HarmonyOS）。而在今（2日）晚的發布會上，華為宣佈HarmonyOS 2及多款華為新產品正式登場。

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華為消費者業務CEO余承東在開場演講提及，華為過去10年在智能手機領域進行了多項創新，不過中間還存在著連接複雜、體驗分割等的問題，手機有手機操作系統、平板有平板操作系統，手錶、智能穿戴設備也有自己的操作系統，體驗上不夠一致，大量的設備如何實現智能體驗仍是個挑戰。

余承東指出，HarmonyOS 2推出後，將會應用於智能家居、智能辦公、智慧出行、運動健康及影音娛樂5大生活場景，並提供一站式解決體驗割裂的方案。

華為消費者業務軟件部總裁王成錄進一步解釋，HarmonyOS 2是「全棧解耦」的架構，並使用分佈式技術，一套代碼可以在不同的設備上使用，當中包括手機、平板甚至家電設備，

鴻蒙操作系統有統一控制中心，多設備之間可以組成超級終端，從而選擇最適合的設備。

他舉例指，用戶可以根據需要的自由組合硬件，例如手機可連接無人機鏡頭和運動相機鏡頭，進行多機位拍攝；電腦、平板可和手機連接進行協同辦公；另外在搭載鴻蒙的家電設備如焗爐，只要用手機輕觸就可以聯網，且可以透過手機瀏覽全部的相關功能，毋需額外下載第三方程式，提升家居智能。

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王成錄早前就已指出，華為目標是於今年年底，在超過2億部華為設備上安裝鴻蒙系統，同時第三方設備的裝機量包括家電設備超過1億部，他對於鴻蒙系統發展有信心。

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責任編輯：曾曉汶