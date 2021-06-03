【父親節】理髮店也有活動　Canton Barber辦父子剪髮優惠及最具父子相比賽

▲ Canton Barber港東推出6月限定的「父子剪髮優惠」及「最具父子相」比賽。（Canton Barber提供圖片）

父親節將至，不少公司商場推活動及優惠，男士專屬理髮店Canton Barber港東亦加入戰團，推出6月限定的「父子剪髮優惠」，即日起至30日期間，父子二人同時光顧，即以優惠價500元享用父子剪髮服務。成年的父子二人更可於理髮時享用由 Johnnie Walker Gold Label Reserve金牌珍藏一杯。

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另外，客人更可同時參加Canton Barber於網上舉辦的FACEBOOK「最具父子相」讚好比賽。Canton Barber團隊將為您拍攝父子二人完成理髮後的合照，並上載至Canton Barber Facebook專頁內的「父親節攝影比賽2021」相簿。

比賽將於6月底由網民的LIKES評定出最受歡迎的三組父子，頭三名最多讚好的得獎組別，將可獲得由Johnnie Walker 送出的Blue Label藍牌威士忌一支，並於瓶身處雕刻上父子的名字，以及神秘禮物一份。

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責任編輯：朱悅瀅