▲ 【HSBC滙豐】滙豐准法國員工每月最多12日在家工作 一年後再檢討成效

HSBC滙豐 （00005） 目標今年底前減少20%辦公室面積，繼續積極推動彈性上班安排。據報，滙豐向法國員工提供彈性上班的安排選擇，包括每月最多申請12日在家工作（WFH）。

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彭博引述滙豐發言人指，滙豐向部分法國員工提供間歇遙距工作及恒常遙距工作2個選項，前者容許每年最多30個工作日在辦公室以外的地點上班，後者則每個月最多8日或12日在家工作。

至於個別如分行職員及交易員等部門，則因工種關係，不會對其提供恒常遙距工作的選項。滙豐將會在安排實施一年後檢討成效。

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編輯：趙穎妍