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【HSBC滙豐】滙豐准法國員工每月最多12日在家工作　一年後再檢討成效

股市 20:23 2021/06/02

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【HSBC滙豐】滙豐准法國員工每月最多12日在家工作　一年後再檢討成效

HSBC滙豐 （00005） 目標今年底前減少20%辦公室面積，繼續積極推動彈性上班安排。據報，滙豐向法國員工提供彈性上班的安排選擇，包括每月最多申請12日在家工作（WFH）。

滙豐大班祈耀年棄私人辦公室後新office曝光　改坐開放式樓層睇齊普通員工｜詳見【下一頁】

彭博引述滙豐發言人指，滙豐向部分法國員工提供間歇遙距工作及恒常遙距工作2個選項，前者容許每年最多30個工作日在辦公室以外的地點上班，後者則每個月最多8日或12日在家工作。

至於個別如分行職員及交易員等部門，則因工種關係，不會對其提供恒常遙距工作的選項。滙豐將會在安排實施一年後檢討成效。

富達國際推靈活工作安排　全球超過25個辦公室員工適用｜詳見【下一頁】

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編輯：趙穎妍

港股 本地銀行股 金融機構 遙距工作 在家工作 滙豐控股（00005） 法國

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