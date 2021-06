【Marvel電影】Marvel電影雷神4殺青　電神系列票房屢創新高　一文看清黑寡婦、蜘蛛俠、雷神、奇異博士上映日期（多圖）

全球電影業曾受疫情影響而停擺,電影拍攝和上映相繼停滯。隨着全球民聚陸續接種疫苗,電影業開始復甦。據Hyperbeast報道,《Thor: Love and Thunder》的拍攝已於昨日完結。

過去Marvel電影吸金力驚人。雷神系列電影為例,由第一部至第三部,按上映的先後順序計算,分別錄約4.49億美元、6.45億美元及8.54億美元,該系列的電影票房屢創新高。

電影拍攝重啟 黑寡婦7月上映

今次拍攝完畢,即將上映的《Thor: Love and Thunder》,為雷神系列的第四部。上一部講述雷神與子民逃難,卻遇上Thanos令其幾乎全軍覆沒,所以在《Avengers:Endgame》中,由型男變成有啤酒肚的肥宅。

但在Chris Hemsworth上載的照片顯示,他的身型不再有啤酒肚,變回雷神的巔峰時期。事實上,Marvel Studios除了重啟拍攝程序外,電影亦陸續上映。

根據其官網顯示,即將上映日期如下:

1. 《黑寡婦》

預計上映日期為2021年7月9日,並將全球同步上映。

2. 《尚氣與十環幫傳奇》

預計上映日期為2021年9月3日,Marvel香港社交網站暫時只顯示,上映日期為9月。

3. 《永恆族》

預計上映日期為2021年11月5日,Marvel香港社交網站暫時只顯示,上映日期為11月。

4. 《蜘蛛俠:不戰無歸》

預計上映日期為2021年12月17日。

5. 《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》

預計上映日期為2022年3月25日。

6. 《Thor:Love and Thunder》

預計上映日期為2022年5月6日。

7. 《Black Panther:Wakanda Forever》

預計上映日期為2022年7月8日。

8. 《The Marvels》

預計上映日期為2022年11月11日。

責任編輯:馬意文