【Marvel電影】Marvel電影雷神4殺青　電神系列票房屢創新高　一文看清黑寡婦、蜘蛛俠、雷神、奇異博士上映日期（多圖）

全球電影業曾受疫情影響而停擺，電影拍攝和上映相繼停滯。隨着全球民聚陸續接種疫苗，電影業開始復甦。據Hyperbeast報道，《Thor: Love and Thunder》的拍攝已於昨日完結。

過去Marvel電影吸金力驚人。雷神系列電影為例，由第一部至第三部，按上映的先後順序計算，分別錄約4.49億美元、6.45億美元及8.54億美元，該系列的電影票房屢創新高。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【消費優惠】電子消費券即將派發 搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

【疫市營商】Uniqlo夥《咒術迴戰》推全新聯名系列 港台將線上及線下同步上架（多圖）

電影拍攝重啟 黑寡婦7月上映

今次拍攝完畢，即將上映的《Thor: Love and Thunder》，為雷神系列的第四部。上一部講述雷神與子民逃難，卻遇上Thanos令其幾乎全軍覆沒，所以在《Avengers：Endgame》中，由型男變成有啤酒肚的肥宅。

但在Chris Hemsworth上載的照片顯示，他的身型不再有啤酒肚，變回雷神的巔峰時期。事實上，Marvel Studios除了重啟拍攝程序外，電影亦陸續上映。

【植物肉商機】美國食品加工企業泰森食品 植物肉食品推展至亞太區

根據其官網顯示，即將上映日期如下：

1. 《黑寡婦》

預計上映日期為2021年7月9日，並將全球同步上映。

2. 《尚氣與十環幫傳奇》

預計上映日期為2021年9月3日，Marvel香港社交網站暫時只顯示，上映日期為9月。

【疫市開店】蜜蜜啤年內增兩店 第二門店MiMiChannel落戶港島

3. 《永恆族》

預計上映日期為2021年11月5日，Marvel香港社交網站暫時只顯示，上映日期為11月。

4. 《蜘蛛俠：不戰無歸》

預計上映日期為2021年12月17日。

5. 《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》

預計上映日期為2022年3月25日。

【山頂纜車】第五代山頂纜車即將退役 推限量紀念套裝

6. 《Thor：Love and Thunder》

預計上映日期為2022年5月6日。

7. 《Black Panther：Wakanda Forever》

預計上映日期為2022年7月8日。

8. 《The Marvels》

預計上映日期為2022年11月11日。

責任編輯：馬意文