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【Marvel電影】Marvel電影雷神4殺青　電神系列票房屢創新高　一文看清黑寡婦、蜘蛛俠、雷神、奇異博士上映日期（多圖）

商業 11:00 2021/06/03

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全球電影業曾受疫情影響而停擺，電影拍攝和上映相繼停滯。隨着全球民聚陸續接種疫苗，電影業開始復甦。據Hyperbeast報道，《Thor: Love and Thunder》的拍攝已於昨日完結。

過去Marvel電影吸金力驚人。雷神系列電影為例，由第一部至第三部，按上映的先後順序計算，分別錄約4.49億美元、6.45億美元及8.54億美元，該系列的電影票房屢創新高。

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電影拍攝重啟　黑寡婦7月上映
今次拍攝完畢，即將上映的《Thor: Love and Thunder》，為雷神系列的第四部。上一部講述雷神與子民逃難，卻遇上Thanos令其幾乎全軍覆沒，所以在《Avengers：Endgame》中，由型男變成有啤酒肚的肥宅。

但在Chris Hemsworth上載的照片顯示，他的身型不再有啤酒肚，變回雷神的巔峰時期。事實上，Marvel Studios除了重啟拍攝程序外，電影亦陸續上映。

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根據其官網顯示，即將上映日期如下：
1. 《黑寡婦》
預計上映日期為2021年7月9日，並將全球同步上映。

2. 《尚氣與十環幫傳奇》
預計上映日期為2021年9月3日，Marvel香港社交網站暫時只顯示，上映日期為9月。

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3. 《永恆族》
預計上映日期為2021年11月5日，Marvel香港社交網站暫時只顯示，上映日期為11月。

4. 《蜘蛛俠：不戰無歸》
預計上映日期為2021年12月17日。

5. 《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》
預計上映日期為2022年3月25日。

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6. 《Thor：Love and Thunder》
預計上映日期為2022年5月6日。

7. 《Black Panther：Wakanda Forever》
預計上映日期為2022年7月8日。

8. 《The Marvels》
預計上映日期為2022年11月11日。

責任編輯：馬意文

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