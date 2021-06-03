【MIRROR粉絲機會嚟啦】DrGo請你睇MIRROR成員Anson Lo、Edan及Ian《Never Give Up》網上慈善演唱會 　　

MIRROR近期氣勢如虹，成為市場熱話，如果大家此前未有機會欣賞MIRROR的演唱會，現在機會又來了。香港電訊（06823）旗下一站式遙距醫療服務平台DrGo將呈獻《Never Give Up》網上慈善演唱會，請來MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）及Ian（陳卓賢）為大家獻唱，冀藉歌聲為大家療癒心靈，傳遞正能量。

姜濤無處不在 邊啲品牌搵佢做過代言？，見【下一頁】

Never Give Up 網上慈善演唱會》將於7月24日晚上8時30分在網上直播，大家只需由即日起至7月24日中午12時前，下載DrGo隨身視像睇醫生App，完成首次登記成為新DrGo用戶，即可獲得演唱會電子門券（將以電子郵件方式傳送專屬的網上演唱會登入連結及門票代碼）。此外，更可獲贈價值港幣100元的DrGo電子券一張，可在DrGo App內用作繳付診金。

小鮮肉經濟學 點解邊到都見到姜濤？,見【下一頁】

相信能欣賞偶像的表演，鏡粉們肯定好興奮，不過今次除了有表演，DrGo還舉辦了限定紀念品義賣，由即日起可於DrGo Health Store 訂購，紀念品包括短袖Tee、毛巾及手提袋。是次限定紀念品所得受益，在扣除成本後將全數捐贈予非牟利機構香港心理衛生會，用於資助符合資格的低收入人士可透過DrGo平台使用由香港心理衞生會提供的網上情緒輔導服務，讓一眾粉絲在支持他們的偶像時，也能夠行善扶助弱勢。

​​​​​​​​​​​​​​至於有關服務登記，可按此下載DrGo應用程式。​​​​​​​​​​​​​​

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正