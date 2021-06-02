【大行點睇】疫情或影響東南亞產能 野村降申洲國際評級及目標價

野村發表報告，指申洲國際 （02313） 正面對人民幣升值、東南亞廠房受疫情影響生產等因素，加上現時股價對應2022財年預測市盈率35倍，屬較高水平，因此下調公司的評級。

野村指，由於柬埔寨及越南的疫情持續，當地生產料受影響，加上產能增長較預期慢，或影響新客戶的訂單，因此將2021財年至2023財年的盈利預測下調5.2%、7.2%及7.6%，並將目標價由196.2元降至185.3元，對應2022財年預測市盈率約33.8倍。

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