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【大行點睇】疫情或影響東南亞產能 野村降申洲國際評級及目標價

股樓投資 19:52 2021/06/02

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野村發表報告，指申洲國際 （02313） 正面對人民幣升值、東南亞廠房受疫情影響生產等因素，加上現時股價對應2022財年預測市盈率35倍，屬較高水平，因此下調公司的評級。

野村指，由於柬埔寨及越南的疫情持續，當地生產料受影響，加上產能增長較預期慢，或影響新客戶的訂單，因此將2021財年至2023財年的盈利預測下調5.2%、7.2%及7.6%，並將目標價由196.2元降至185.3元，對應2022財年預測市盈率約33.8倍。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 東南亞 目標價 市盈率 柬埔寨 越南 申洲國際（02313）

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