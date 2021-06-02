【大行點睇】年底付運新品牌車達萬輛 野村維持吉利汽車「買入」評級

野村發表報告指，吉利汽車 （00175） 管理層透露，汽車用晶片問題自4月開始，料5月至6月持續，相關影響約期內產能的一成，野村表示與該行預期的情況相近。吉利管理層預期汽車用晶片短缺的情況會在今年第三季緩和，並在第四季復甦。

大行對吉利評級及目標價：

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近期原材料成本上升，吉利管利層指將透過產品整合的方式，抵銷毛利率下降的情況，並增加售價較高的車款，公司今年首要任務是保護利潤率而非爭取市佔率。

野村又指，吉利新汽車品牌極氪(「Zeekr」)首款純電動車型「極氪001」，預計於今年第四季付運，今年底付運量達到1萬輛，公司預計將於2022財年推出另外兩款新型號。

野村維持吉利「買入」評級，目標價27.8元。

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