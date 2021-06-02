  • 29°C
香港時間 : 2021602日 (三) 20:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗獎賞】 廠商會豪擲300萬元「谷針」　會長史立德：鼓勵市民總比懲罰好

商業 19:39 2021/06/02

分享：

史立德坦言「商務氣泡」相信仍要多等一段時間，盼疫情盡快靠穩。

香港中華廠商聯合會（廠商會）今日宣布推出「有種·有賞」疫苗獎賞計劃，暫時總值超過500萬元，仍正聯絡大小商戶。該會會長史立德指，希望鼓勵市民接種新冠疫苗，盡快可以通關「脫苦海」。

【疫苗獎賞】廠商會撥300萬大抽獎鼓勵打針　頭獎獨得100萬預付卡簽帳額

史立德透露， 廠商會將會撥款300萬元進行大抽獎，當中包括他個人捐贈的100萬元。被問到對於商界自資推動鼓勵市民打針，會否認為政府未有盡力，他認為商界只是做好自己本份，又指政府亦有做事。他又稱，鼓勵市民打針總比懲罰他們好，更比喻為教育子女：「教仔亦不能每次用藤條，鼓勵市民接種比較好。」 

「商務氣泡」暫未能成事

近日中國廣東省疫情反覆，現時未收到任何通關的消息，史立德坦言「商務氣泡」相信仍要多等一段時間，盼疫情盡快靠穩。屆時該會將再與政府爭取啟動商務氣泡，他亦期望越多港人接種疫苗後，可盡快通關「脫苦海」；因現時很多廠商亦未能北上視察廠房及處理營運。

他又透露近期港商的訂單表現不錯，已接到年底及明年訂單，且單量亦已回復至疫前的７至８成水平。不過，他坦言現時需要面對內地廠房停電的問題，每次停電亦至少1至2天；另外廠房人手短缺亦成問題。

【消費調查】拓大灣區中高檔市場有著數？　調查：過半消費者願付溢價買香港貨

【疫苗獎賞】一田7至8月逢周四推疫苗優惠日　展示針卡購物享95折

記者：葉泳珊

相關文章

【疫苗獎賞】一田7至8月逢周四推疫苗優惠日　展示針卡購物享95折
今日
【疫苗獎賞】一田7至8月逢周四推疫苗優惠日　展示針卡購物享95折
【疫苗獎賞】廠商會撥300萬大抽獎鼓勵打針　頭獎獨得100萬預付卡簽帳額
今日
【疫苗獎賞】廠商會撥300萬大抽獎鼓勵打針　頭獎獨得100萬預付卡簽帳額
【疫境求生】航空飲食業等員工轉投保險業自救　富衛：近一半為90後
2021/06/01
【疫境求生】航空飲食業等員工轉投保險業自救　富衛：近一半為90後
【打針獎賞】商界陸續推打針獎勵　一文看清優惠情報（不斷更新）
今日
【打針獎賞】商界陸續推打針獎勵　一文看清優惠情報（不斷更新）

你可能感興趣

【疫苗獎賞】一田7至8月逢周四推疫苗優惠日　展示針卡購物享95折
今日 18:55
【疫苗獎賞】一田7至8月逢周四推疫苗優惠日　展示針卡購物享95折
【疫苗獎賞】廠商會撥300萬大抽獎鼓勵打針　頭獎獨得100萬預付卡簽帳額
今日 16:43
【疫苗獎賞】廠商會撥300萬大抽獎鼓勵打針　頭獎獨得100萬預付卡簽帳額
【疫境求生】航空飲食業等員工轉投保險業自救　富衛：近一半為90後
21:02 2021/06/01
【疫境求生】航空飲食業等員工轉投保險業自救　富衛：近一半為90後
疫苗 疫情 香港中華廠商聯合會 中華廠商聯合會 香港 商會 廣東省 中國

下一篇文章

【消費調查】拓大灣區中高檔市場有著數？　調查：過半消費者願付溢價買香港貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵