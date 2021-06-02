【疫苗獎賞】 廠商會豪擲300萬元「谷針」　會長史立德：鼓勵市民總比懲罰好

▲ 史立德坦言「商務氣泡」相信仍要多等一段時間，盼疫情盡快靠穩。

香港中華廠商聯合會（廠商會）今日宣布推出「有種·有賞」疫苗獎賞計劃，暫時總值超過500萬元，仍正聯絡大小商戶。該會會長史立德指，希望鼓勵市民接種新冠疫苗，盡快可以通關「脫苦海」。

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史立德透露， 廠商會將會撥款300萬元進行大抽獎，當中包括他個人捐贈的100萬元。被問到對於商界自資推動鼓勵市民打針，會否認為政府未有盡力，他認為商界只是做好自己本份，又指政府亦有做事。他又稱，鼓勵市民打針總比懲罰他們好，更比喻為教育子女：「教仔亦不能每次用藤條，鼓勵市民接種比較好。」

「商務氣泡」暫未能成事

近日中國廣東省疫情反覆，現時未收到任何通關的消息，史立德坦言「商務氣泡」相信仍要多等一段時間，盼疫情盡快靠穩。屆時該會將再與政府爭取啟動商務氣泡，他亦期望越多港人接種疫苗後，可盡快通關「脫苦海」；因現時很多廠商亦未能北上視察廠房及處理營運。

他又透露近期港商的訂單表現不錯，已接到年底及明年訂單，且單量亦已回復至疫前的７至８成水平。不過，他坦言現時需要面對內地廠房停電的問題，每次停電亦至少1至2天；另外廠房人手短缺亦成問題。

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記者：葉泳珊