【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）

▲ 銀公會員銀行推疫苗抽獎 打齊2針即可以參與

香港銀行公會6月初宣布，會員銀行將會合作推出疫苗抽獎活動，計劃送出多份價值10萬元的簽賬額或購物禮券，讓已完成接種兩劑疫苗人士參加。銀行公會主席施穎茵在最新例會表示，銀行公會疫苗抽獎將送出總值650萬元獎品，下周一（26日）起接受登記。

施穎茵稱，銀行公會將會送出合共65份各值10萬元的免找數簽帳額或消費購物禮券，登記期由7月26日起至9月13日止，並在9月24日公布得獎名單。

登記網址：https：//www.hkabluckydraw.hk/（7月26日開放）

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抽獎將會向持有有效香港身份證（包括永久和非永久居民），並已於香港完成接種2劑新冠疫苗的人士將可參加抽獎。

銀公表示，相信廣泛接種疫苗是香港國際金融中心和日常生活得以回復正常的最好辦法。香港既具備充裕的疫苗，而負責接種和護理工作的醫護人員亦非常專業，如市民齊心響應政府的接種疫苗計劃，香港將有條件在短期內達至群體免疫。

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編輯：趙穎妍