【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎61萬人登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）

▲ 銀公會員銀行推疫苗抽獎 打齊2針即可以參與

香港銀行公會夥會員銀行合作推出「香港銀行公會新冠疫苗接種大抽獎」，將送出合共65份各值10萬元的免找數簽帳額或購物禮券，抽獎活動截止前在港完成接種2劑疫苗即可參加。銀行公會的抽獎活動截至今日（6日）中午，已有超過61萬人登記。

銀公疫苗大抽獎由7月26日早上起接受登記，直至9月13日下午5時截止登記。65名得獎者將於9月17日由電腦隨機抽出，得獎名單將於9月24日刊登在「大抽獎」網頁和本地報章，得獎者會收到個別通知。

銀行公會表示，大抽獎接受登記以來反應熱烈，截至今日中午，已有超過61萬人登記。銀公重申，相信廣泛接種疫苗可以讓市民的生活盡快回復正常。銀行業界會繼續積極抗疫，期望早日達到群體免疫，促進經濟穩步復蘇。

登記網址：https：//www.hkabluckydraw.hk/（7月26日上午10時起接受登記）

一文看清打針抽獎優惠，詳見【下一頁】

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所有在9月13日或之前年滿18歲、持香港身份證的永久及非永久居民，而且在8月31日或之前，已於本地接種2劑新冠疫苗，便合資格參加抽獎。

參加者登記時，需要輸入香港身份證號碼，以及香港流動電話號碼，並確認於8月31日或之前已於本地完成接種2劑新冠疫苗。

銀公表示，相信廣泛接種疫苗是香港國際金融中心和日常生活得以回復正常的最好辦法。香港既具備充裕的疫苗，而負責接種和護理工作的醫護人員亦非常專業，如市民齊心響應政府的接種疫苗計劃，香港將有條件在短期內達至群體免疫。

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