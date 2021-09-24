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【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎結果正式公布　65份10萬元得獎者花落誰家？（附網址連結）

Hot Talk 12:04 2021/09/24

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【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎結果正式公布　65份10萬元得獎者花落誰家？（附網址連結）

香港銀行公會夥會員銀行合作推出「香港銀行公會新冠疫苗接種大抽獎」，送出合共65份各值10萬元的免找數簽帳額或購物禮券。銀行公會的抽獎接受登記最終有111萬人完成登記，銀公已於9月17日（周五）經電腦隨機抽出65名得獎者，並正式在「大抽獎」網頁和本地報章公布名單，得獎者會收到個別通知。

銀公抽獎結果網址【請按此

    點擊圖片放大
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銀公向每名得獎者送出各10萬港元，並以信用卡免找數簽賬額或購物禮券的方式送出。銀公重申，隨著疫苗接種率穩步上升，期望本港經濟復蘇將更穩固。

一文看清打針抽獎優惠，詳見【下一頁】

滙豐未打針員工10月起須自費定期檢測　有醫生紙可豁免、惟僅有效90日｜詳見【下一頁】

銀公表示，相信廣泛接種疫苗是香港國際金融中心和日常生活得以回復正常的最好辦法。香港既具備充裕的疫苗，而負責接種和護理工作的醫護人員亦非常專業，如市民齊心響應政府的接種疫苗計劃，香港將有條件在短期內達至群體免疫。

金管局：過半高風險銀行員工已接種疫苗　無計劃強制要求，可見【下一頁】

金管局要求銀行2周內交接種疫苗名單　鼓勵業界參考「疫苗假」安排｜詳見【下一頁】

相關文章：

【疫苗優惠】一田7月推「疫苗優惠日」　逢周四出示針卡享95折優惠　為期約兩個月

【疫苗優惠】實惠推打疫苗免費升級至VIP會籍　免除1.5萬元購物門檻

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