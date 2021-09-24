▲ 【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎結果正式公布 65份10萬元得獎者花落誰家？（附網址連結）

香港銀行公會夥會員銀行合作推出「香港銀行公會新冠疫苗接種大抽獎」，送出合共65份各值10萬元的免找數簽帳額或購物禮券。銀行公會的抽獎接受登記最終有111萬人完成登記，銀公已於9月17日（周五）經電腦隨機抽出65名得獎者，並正式在「大抽獎」網頁和本地報章公布名單，得獎者會收到個別通知。

銀公抽獎結果網址【請按此】

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銀公向每名得獎者送出各10萬港元，並以信用卡免找數簽賬額或購物禮券的方式送出。銀公重申，隨著疫苗接種率穩步上升，期望本港經濟復蘇將更穩固。

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銀公表示，相信廣泛接種疫苗是香港國際金融中心和日常生活得以回復正常的最好辦法。香港既具備充裕的疫苗，而負責接種和護理工作的醫護人員亦非常專業，如市民齊心響應政府的接種疫苗計劃，香港將有條件在短期內達至群體免疫。

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