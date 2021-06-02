【疫苗優惠】銀公會員銀行推疫苗抽獎　送多份10萬元簽賬額或禮券、打齊2針可參加

▲ 銀公會員銀行推疫苗抽獎 打齊2針即可以參與

金管局向銀行發信，推動從業員儘快接種疫苗。銀行公會繼舉行網上疫苗講座後，今日再宣布會員銀行將會合作推出疫苗抽獎活動，計劃送出多份價值10萬元的簽賬額或購物禮券，將開放予已完成接種2劑疫苗人士參加，但具體細節容後公布。

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金管局要求銀行2周內交接種疫苗名單 鼓勵業界參考「疫苗假」安排｜詳見【下一頁】

銀公宣布，會員銀行將合作舉辦一項抽獎活動，目前委員會成員正準備活動安排，細節稍後公布，但初步計劃會送出多個10萬元的簽賬額或購物禮券。

抽獎將會向持有有效香港身份證（包括永久和非永久居民），並已於香港完成接種2劑新冠疫苗的人士將可參加抽獎。

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銀公表示，相信廣泛接種疫苗是香港國際金融中心和日常生活得以回復正常的最好辦法。香港既具備充裕的疫苗，而負責接種和護理工作的醫護人員亦非常專業，如市民齊心響應政府的接種疫苗計劃，香港將有條件在短期內達至群體免疫。

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編輯：趙穎妍