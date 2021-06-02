【有相睇】間隔實用闊絡仲望無敵海景　買家一睇愛上　1,998萬入市逸濤灣三房套

居住環境好，可以大大提升生活質素，例如高層望海的單位總是搶手，若物業間隔實用、空間闊絡，對住客而言更是錦上添花。美聯物業上東嘉亨灣(2)分行區域經理佘錦驊表示，優質單位有價有市，而交吉可睇樓的優質戶更見罕有。逸濤灣最近一個三房套單位成交，買家睇樓後對單位一見鍾情，即斥1,998萬承接，呎價達26,289元。

逸濤灣單位內櫳及景觀圖片

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佘錦驊稱，成交單位為逸濤灣為第3座秋盈軒高層E室單位，實用面積約為760平方呎，屬三房連套房及儲物室間隔。單位位處高層，並擁有海景，為屋苑內的優質放盤，而且單位交吉可讓買家親身睇樓，吸引外區客睇樓後隨即議價，最終以1,998萬元成交，實用呎價26,289元。據悉，買家購入單位作換樓之用。

據了解，原業主於2000年10月以約569.5萬元購入上述物業，是次轉手帳面利約1,428.5萬元，升值約251%。

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