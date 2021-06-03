【就業計劃】「綠色就業計劃」推出約800環保職位 推動環保兼就業機會

環境局周三(2日)表示，將繼續在「綠色就業計劃」下開設或資助約800個環保相關職位，當中包括約500個有時限職位，以及約300個大專畢業生資助項目職位，在推動環保的同時，又提供更多就業機會。

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在約800個有時限職位中，逾500個有時限職位將涵蓋「EV普及化」、「惜物減廢」及「山海無痕」三個環保工作範疇，而有關職位會主力推動電動車普及化、支援各項減廢回收項目及推廣「山海無痕」郊遊文化。職位包括全職和兼職，為期約三個月至一年，適合不同技能和學歷人士應徵。另外，在計劃下推出的大專畢業生資助項目，為合資格畢業生的僱主提供每月5,610元資助，以支付部分月薪，為期18個月，預計可資助約300個職位。

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發言人表示，基於疫情持續，本地就業市場仍然面對很大的壓力和挑戰。期望資助項目能為相關畢業生提供更多能夠學以致用的就業機會，亦有助環保業界的專業延續性。

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責任編輯：羅浩濂