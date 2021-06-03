  • 33°C
香港時間 : 2021603日 (四) 16:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【就業計劃】「綠色就業計劃」推出約800環保職位 推動環保兼就業機會

理財智慧 16:33 2021/06/03

分享：

環境局周三(2日)表示，將繼續在「綠色就業計劃」下開設或資助約800個環保相關職位，當中包括約500個有時限職位，以及約300個大專畢業生資助項目職位，在推動環保的同時，又提供更多就業機會。

【兼職工略】環保署請高級財務及行政經理 時薪661元 需具至少15年會計經驗 【下一頁
 
在約800個有時限職位中，逾500個有時限職位將涵蓋「EV普及化」、「惜物減廢」及「山海無痕」三個環保工作範疇，而有關職位會主力推動電動車普及化、支援各項減廢回收項目及推廣「山海無痕」郊遊文化。職位包括全職和兼職，為期約三個月至一年，適合不同技能和學歷人士應徵。另外，在計劃下推出的大專畢業生資助項目，為合資格畢業生的僱主提供每月5,610元資助，以支付部分月薪，為期18個月，預計可資助約300個職位。

【特殊職業】懲教署請工藝導師(金工) 月薪3.4萬元至5.9萬元 職責又如何 【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

發言人表示，基於疫情持續，本地就業市場仍然面對很大的壓力和挑戰。期望資助項目能為相關畢業生提供更多能夠學以致用的就業機會，亦有助環保業界的專業延續性。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

兼職 全職 環境局 畢業 就業

上一篇文章

【異動股】山東墨龍涉資訊披露違規受查 股價急挫逾兩成

下一篇文章

【大行點睇】內地放寬三孩政策　麥格理指可從3準則選股　薦9大股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段