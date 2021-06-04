【室內設計】70後港男住7年公屋終入伙居屋 花25萬元裝修不足300呎蝸居 浴缸設計仿如浸溫泉

香港樓價高昂，並不是人人可以負擔，而居屋因售價相宜，而且可獲房委會擔保的最高九成按揭，這亦成為不少人的選擇之一；抽居屋猶如抽「六合彩」，如成功抽中，相信有不少業主會細心構想如何佈置未來新居。70後的池先生接受《iMoney》訪問表示，自己首次申請便，成功抽到單位，並花了25萬元全拆裝修280平方呎單位，為讓整個空間與山景融合，便以綠調為主，除了要考慮擺放鋼琴的位置外，又花心思設計浴室，並由原本的企缸改為「花磚」浴缸。

從事建造業的池先生，早年主要租樓居住，到2014年獲入伙公屋資格後，便以綠表申請居屋，最終更「一擊即中」，以樓價約150萬元，購入280平方呎的開放式單位，並享有山景，並於今年入伙。雖則單位細細，只有一人居住，但為擁有一個舒適的安樂窩，他便開始著手設計，家中的家具大部分更是訂造，「全屋客廳除了書枱面外，其他家具是以爵士白大理石做飾面、窗台則使用大理石級咀。」

單位屬開放式設計，所以窗門便集中在一面，他便以訂造的家具作為間隔，從室外引入自然光可照射在家中每個角落；單位又進行全拆工程，廚房變為開放式，提升整體空間感。由於單位面向山景，池先生因而萌生利用綠色元素，佈置在家中每個角落，配合主題—「將窗外自然山景融入在家中」。以客廳及廚房的牆壁為例，不但油上淺綠色的油漆，配上深綠色的麵包磚；在睡房中同樣油上了淺綠色的油漆，而睡床旁則放置一張書桌，「我幾鍾意窗外的景色，上完網可以望一望窗外的風景。」

此外，學了幾年琴的池先生，更特意預留空間擺放鋼琴。這部鋼琴寬144.5厘米、高101厘米，要放置在一個不足300平方呎的蝸居，池先生也不得不左思右想，最終也能騰出位置，「它（鋼琴）在我心裏面有好重要的位置，所以擺放在屋的中央部份。」他笑指，自己閒時也會上網學習，最常彈奏莫札特、蕭邦的樂曲，享受寫意的周末。

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走進浴室，便會發現原本的企缸已改為以花磚浴缸，而且比本身的空間增加了2平方呎。原來這個設計，源自於池先生對日本的思念。他曾於日本工作數年，因此廁所中，如浴缸和浴廉，均採用日式原素，而浸缸並未有採用傳統砌磚方法，「一般日式浴缸好厚身同笨重，因為用磚砌，連批盪瓦仔的厚度都有15厘米，這樣會減少浸浴空間。」

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而他則以用石屎預製組件，並砌成浴缸形狀，再將邊位灌漿封好，這樣便可令浴缸變得較為薄身，同時又能節省空間，減少漏水機會「成品」出來後，池先生也特別滿意，「隨時隨地享受浸浴樂趣，回味旅日生活之餘，又可以享受浸浴的樂趣，聽聽音樂放鬆心情，消除工作疲勞。」

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責任編輯：黎淑雯