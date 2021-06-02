【消費調查】拓大灣區中高檔市場有著數？　調查：過半消費者願付溢價買香港貨

▲ 雖然內地消費者的訪港意慾漸減，但他們現時更傾向於本地城市購物香港產品

愈來愈多港商嘗試開拓大灣區的內銷市場，了解區內的消費者需求非常重要。廠商會昨公布大灣區消費者調查，發現顧客對香港品牌的美容及化粧品最感興趣，但不同城市的喜好略有不同；港商宜精準選擇目標市場。

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香港中華廠商聯合會（廠商會）早前委託法國里昂商學院市場營銷學教授陸定光教授，及香港理工大學研究團隊，於去年7月至10月期間就大灣區消費者對香港品牌態度及購買行為進行調查。訪問逾1700名消費者後發現，現今區內消費者的購買行為較以往理性，特別是「Z世代」消費者（即1995年至2009年出生的群體）對品牌忠誠度下跌，反而較注重品牌的獨特性及情感價值。雖然內地消費者的訪港意慾漸減，但他們現時更傾向於本地城市購物香港產品，反映香港品牌在大灣區城市仍可發掘一定商機。

▲ 因應港商進軍大灣區的趨勢，香港品牌發展局將會舉行相關的推動工作，並建立香港品牌名冊認證系統等。（陳靜儀攝）

美容及化粧品最受大灣區顧客歡迎

陸定光教授表示，調查發現三大最受大灣區內消費者歡迎的香港產品分別是美容及化粧品、珠寶鐘錶，以及食品飲料。緊隨第四的是生活用品及精品，原因是近年內地城市的城鎮化發展加速，消費者遷入新居對家品有龐大需求。有55.6%消費者甚至願意付出5至10%溢價購買香港品牌的產品，故港商在定價方面擁有靈活性，在攻佔中高檔市場更有發展空間。

▲ 最受大灣區內消費者歡迎的香港產品

然而，不同市場的消費者喜好亦有差異，例如澳門顧客較喜歡香港的食品及飲料、珠海顧客則喜歡香港品牌的中藥、保健品與化粧品等。因此，陸定光認為，港商在發展大灣區的消費市場時，最重要是掌握當地消費者的需求，精準選擇目標市場的發展優先順序。

▲ 不同市場的消費者喜好亦有差異

另一方面，調查亦發現中高消費支出的顧客較容易受到品牌因素影響，而且對服務及零售體驗有期望。特別是「Z世代」與「Y世代」消費者，已成為內地最具消費力的一群。他們非常着重品牌能否符合其個性及購買體驗，零售商在銷售產品的同時，都必需要轉為「售賣生活品味及風格」。

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記者：葉泳珊