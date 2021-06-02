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【新股IPO】東軟熙康來港上市　集資最多31億元

股樓投資 19:05 2021/06/02

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引述外電報道，由內地上市的東軟集團分拆來港上市的東軟熙康，計劃集資3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元）；高盛及中金為聯席保薦人。東軟熙康是內地首個以城市為入口的雲醫院平台。截至今年3月底日，東軟熙康網絡包括中國25個城市的以城市為入口的雲醫院平台。

傳福士考慮將電池部門分拆上市 電池業務或成未來新趨勢，見【下一頁】

東軟熙康主要從事雲醫院平台服務、雲醫療健康服務、智能醫療健康產品。截至今年首3個月，公司客戶合約收入按年增130%至6342萬元（人民幣，下同），虧損進一步擴大至1.1億元。

延伸閱讀：花旗指是時候關注中資汽車增長股　睇好4大股份

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記者：張以正

東軟教育（09616） 東軟集團（滬：600718） 港股 IPO

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