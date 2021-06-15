【打疫苗抽凱滙】信和華置抽樓活動6月15日起接受登記　首日登記人數逾45萬人（附流程圖、抽獎網址）

▲ 【疫苗抽獎】信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業共同捐出一個觀塘凱滙一房單位作為抽獎活動終極大獎。

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業 （00127） 早前宣佈，擬共同捐出觀塘凱滙一房單位作為疫苗抽獎活動終極大獎，以鼓勵市民打針。信和、華置公佈打疫苗抽凱匯細節，抽獎活動6月15日（周二）上午9時開始接受登記。疫苗抽獎網站早前已率先公開，提供疫苗抽獎的參加資格及登記詳情等資訊，也交代是次頭獎單位為「凱匯二期3座47樓D座」，面積為449平方呎。

主辦單位表示，截至晚上9時，抽獎首日登記人數已錄得逾45.5萬人；當中首8小時已達33.8萬人。

根據網站顯示，主辦方強調市民必須為接種香港政府疫苗接種計劃下人士，若在香港以外地區完成接種兩劑疫苗，並不符合參加抽獎活動資格。

流程圖

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抽獎參加方法﹕

據通告，參加者必須在9月1日下午5時半或之前，透過抽獎網站進行登記及遞交申請。抽獎活動大使亦會在指定物業櫃位協助公眾人士進行網上登記。

抽獎網站地址已率先推出﹕https：//www.vaccinationluckydraw.hk

一文看清打針抽獎優惠，詳見﹕【下一頁】

凱滙抽獎單位座落47樓、座向、樓盤設備，可見﹕【下一頁】

是次抽獎將在9月8日舉行，得獎者名單將透過由外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司設計的專業電腦系統隨機抽出。抽獎結果將於同日在抽獎網站上公佈。

抽獎活動懶人包（按圖可放大）

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得獎者需出示香港身份證正本及疫苗接種記錄（正本或電子記錄），方可換領獎品。每名參加者最多可贏取一份獎品，得獎者不可授權其他人士領取獎品。

另外，主辦方證實，有關抽獎單位為早前外界流傳的凱滙二期3座47樓D室。主辦方亦補充，得獎者領取終極大獎而涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，及終極大獎的首年管理費將全數由抽獎活動的贊助單位支付。

除了有份參與抽獎活動設計、運作及執行的相關員工之外，信和集團其他員工和家屬均可參加抽獎活動。活動主辦方強調，是次抽獎將會由兩間獨立會計師事務所就活動流程及系統管理進行程序審查，抽獎過程亦會由主辦單位的法律顧問胡關李羅律師行代表見證。

抽獎活動熱線﹕36979357 （6月7日起提供服務）

抽獎活動查詢地址﹕enquiry@vaccinationluckydraw.hk （即日起可發送電郵至該地址）

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編輯﹕賴奕羚