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【疫苗獎賞】一田7至8月逢周四推疫苗優惠日　展示針卡購物享95折

商業 18:55 2021/06/02

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一田推出「疫苗優惠日」，7至8月逢星期四展示針卡可享全店95折。（一田提供圖片）

一田購物優惠日（百貨優惠）今日最後一天，一田行政總裁黃思麗表示，今年一田購物優惠日整體生意升近5%。此外一田推出「疫苗優惠日」，7至8月逢星期四展示針卡可享全店95折。

【疫苗獎賞】廠商會撥300萬大抽獎鼓勵打針　頭獎獨得100萬預付卡簽帳額

【打針獎賞】商界陸續推打針獎勵　一文看清優惠情報（不斷更新）

黃思麗表示，今年一田購物優惠日較去年同期首5日成績合乎預期，由於去年超市優惠分4星期，今年則集中2星期，超市有雙位數升幅，而百貨則較11月時理想，但與去年同期相比仍微跌。現場所見，顧客人流相若，但消費較以往審慎。

她又指，為鼓勵大家踴躍接種疫苗，顧客由7月8日起至8月31日逢星期四到一田購物，於付款前出示針卡證明，即可享95折優惠。此外，一田為鼓勵員工接種疫苗，將會為員工免費提供由專業醫療機構進行的新冠疫苗接種前身體檢查及諮詢，讓員工決定打針與否外，員工每次接種疫苗更可享1日「打針假」。

配合電子消費券的推出，一田將與電子錢包Wechat Pay HK合作，推出2大優惠，包括搶先登記，即享優惠，以及推出$5000激賞筍貨提案，件件半價優惠。

【電子消費劵】 搶攻消費劵商機　品牌、商場、支付平台率先推優惠鼓勵消費（不斷更新）

責任編輯：朱悅瀅

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