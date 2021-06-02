【環保職位】環境局再推逾800個職位　涉電動車減廢為期3個月至1年　

▲ 環境局今年繼續在「綠色就業計劃」下開設或資助約800個環保相關職位。（資料圖片）

環境局發言人今日（6月2日）表示，今年繼續在「綠色就業計劃」下，開設或資助約800個環保相關職位，包括約500個有時限職位，以及約300個大專畢業生資助項目職位，提供更多就業機會，進一步推動環保。

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當中約500個有時限職位涵蓋「EV普及化」、「惜物減廢」及「山海無痕」三個環保工作範疇，有關職位主力推動電動車普及化、支援各項減廢回收項目及推廣「山海無痕」郊遊文化，職位包括全職和兼職，為期約3個月至1年，適合不同技能及學歷人士。

此外，大專畢業生資助項目旨在資助私人公司和合適機構，聘用新畢業生從事環保相關工作。發言人表示，疫情持續，本地就業市場仍然面對很大的壓力和挑戰，期望資助項目能為相關畢業生提供更多能夠學以致用的就業機會，亦有助環保業界的專業延續性。

計劃去年推出，獲業界正面反應，接獲的申請遠超過預定的資助名額，故今年再推「大專畢業生資助項目2021」，為合資格畢業生的僱主提供每月5,610元資助，以支付每位符合資格畢業生部分月薪，為期18個月，預計可資助約300個職位。

「大專畢業生資助項目2021」將於7月2日開始接受申請，有意申請資助的合資格公司及機構須於7月2日至9月30日遞交申請。

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責任編輯：朱悅瀅