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【印度疫情】新確診降至13萬宗 5月共新增903萬確診

環球社會熱點 19:08 2021/06/02

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踏入6月，印度第2波疫情稍有緩和，單日新增逾13萬宗新冠確診個案，較高峰期明顯回落，上月共新增近903萬宗確診個案。惟印度情況恐未雨過天青，有機會爆發第3波疫情，研究報告預計情況與第2波類似，但有提前預備下或可大減染疫身亡人數。

印度囚犯怕染疫拒出獄 覺得監獄更安全 【下一頁】

印度最新單日確診人數13.2萬，有3,207人染疫身亡，累計死亡33.5萬人，較頂峰時的約41.4萬宗明顯下降。

據統計，印度5月新增近903萬宗確診個案，打破世界單月新增確診數目記錄，按月增加30%。5月死亡個案則為12萬宗。

目前印度情況好轉，但當地人普遍對爆發第3波疫情已有心理準備，印度國家銀行（SBI）周二（1日）發表報告，進一步對第3波疫情作預測，參考國際數據，第3波料與第2波相似。

有了應對第2波的經驗，相對較有準備及有更多人已接種疫苗，第2波疫情重症率為20%，第3波疫情或可降至5%，屆時死亡人數或可下降至4萬。報告表示，印度第2波疫情數據與國際數據一致，爆發時長為108日，而國際間第3波疫情平均時長為98天。

印度確診降至50日新低 網傳民眾棄屍河中 【下一頁】

現時印度有12.3%人口，最少接種1劑新冠疫苗，3.27%完成2劑接種。印度政府希望，7月中旬或8月初時，可每天接種1,000萬劑疫苗。

責任編輯：李俊儀

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