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【父親節】ELEMENTS圓方推父親節優惠　看戲可享2小時免費泊車

商業 19:05 2021/06/02

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ELEMENTS圓方匯聚逾百間商戶，設有多款新季商品，更提供父親節優惠。

父親節將至，慶祝除了食飯之外，還可以送禮物。ELEMENTS圓方匯聚逾百間商戶，設有多款新季商品。指定品牌更提供父親節優惠，包括Ascot Chang專門店訂製任何Bespoke單品，即可以8折選購成衣系列；以及於7 for All Mankind，以優惠價980元選購指定牛仔褲產品。

ELEMENTS圓方更為顧客提供免費泊車優惠，由即日起憑PREMIERE CINEMAS即日電影戲票2張，可享2小時泊車優惠。憑任何即日餐飲消費，可享3小時泊車優惠。若消費滿400元，額外享高達5小時泊車優惠，即合共10小時泊車優惠。

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

【電子消費劵】 搶攻消費劵商機　品牌、商場、支付平台率先推優惠鼓勵消費（不斷更新）

顧客截至6月27日，在場內換領任何免費泊車優惠，可額外獲贈總值港幣520元加德士汽油優惠券。

事實上，場內過去一直提供多款消費優惠，例如「初夏雙重消費賞」及「ELEMENTS X BLOOM消費獎賞」，尊享高達超過110%回贈。父親節期間亦繼續提供，截至6月27日為止。

責任編輯：馬意文

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