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【港元定期存款】虛銀迎戰iBond開售 預告明日加3個月港元定存息至1厘

Hot Talk 18:48 2021/06/02

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iBond踏入開賣第2天，業界指反應踴躍，中小銀行鬥加息迎戰。

通脹掛鈎債券（iBond、新上市編號：04246）開賣踏入第2天，中小銀行齊加港元定期存款息率迎戰，當中又以Tom集團（02383）有份的虛擬銀行匯立（WeLab Bank）最勇進，連番加3個月港元定存年息，該行預告明天（3日）把此短存年息，從現時的0.85厘、驟加0.15厘，新息率至1厘大關，高踞三甲列。專家預計中小業界面對官債開售，鬥加存息作攻防戰。

港銀3個月港元定存息率比較，可按下圖了解

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這已是匯立於第2季以來第3度加3個月港元定存年息，累升0.3厘，而其新息率重上1厘，超越競敵富融（Fusion Bank）的0.85厘年息，後者由騰訊（00700）及港交所（00388）等牽頭的虛銀行，剛於上周四（5月27日）才加息0.1厘。

綜觀目前反映銀行資金成本的3個月拆息低見0.17厘，而同期高息王為富邦的3.28厘年息，工銀亞洲也有3厘年息，既凸顯大小行在牌面上蝕息搶存，且撼贏iBond兩厘保底息。

此外，暫時5間券商接獲iBond的現金及孖展認購近20億元，申請人數逾3萬人。

最新iBond認購情況【下一頁

不過，暫時只得兩行更新最新數據，信誠證券聯席董事張智威回應本報查詢指，今天（6月2日）在iBond認購額再額外多進帳逾1億元，至4億元，及吸客9600人。致富證券董事暨證券業務主管郭家安透露，今天再多逾千名客戶入飛，累計約有6000名客戶、以及涉資3.4億元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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