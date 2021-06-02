【港元定期存款】虛銀迎戰iBond開售 預告明日加3個月港元定存息至1厘

▲ iBond踏入開賣第2天，業界指反應踴躍，中小銀行鬥加息迎戰。

通脹掛鈎債券（iBond、新上市編號：04246）開賣踏入第2天，中小銀行齊加港元定期存款息率迎戰，當中又以Tom集團（02383）有份的虛擬銀行匯立（WeLab Bank）最勇進，連番加3個月港元定存年息，該行預告明天（3日）把此短存年息，從現時的0.85厘、驟加0.15厘，新息率至1厘大關，高踞三甲列。專家預計中小業界面對官債開售，鬥加存息作攻防戰。

港銀3個月港元定存息率比較，可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

這已是匯立於第2季以來第3度加3個月港元定存年息，累升0.3厘，而其新息率重上1厘，超越競敵富融（Fusion Bank）的0.85厘年息，後者由騰訊（00700）及港交所（00388）等牽頭的虛銀行，剛於上周四（5月27日）才加息0.1厘。

綜觀目前反映銀行資金成本的3個月拆息低見0.17厘，而同期高息王為富邦的3.28厘年息，工銀亞洲也有3厘年息，既凸顯大小行在牌面上蝕息搶存，且撼贏iBond兩厘保底息。

此外，暫時5間券商接獲iBond的現金及孖展認購近20億元，申請人數逾3萬人。

最新iBond認購情況【下一頁】

不過，暫時只得兩行更新最新數據，信誠證券聯席董事張智威回應本報查詢指，今天（6月2日）在iBond認購額再額外多進帳逾1億元，至4億元，及吸客9600人。致富證券董事暨證券業務主管郭家安透露，今天再多逾千名客戶入飛，累計約有6000名客戶、以及涉資3.4億元。

相關文章：【港元定期存款】港元定期存款最高息5厘 邊間銀行存息跑贏iBond兩厘保底息？

【人民幣定期存款】南商半年人幣定存息加至2.5厘 中資行逆市搶大額存款

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪