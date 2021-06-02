AIA推「盈御多元貨幣計劃」成功投保可享10%保費回贈

AIA(1299) 推出「盈御多元貨幣計劃」，為參與計劃的客戶籌劃及實現不同人生階段的財富目標。計劃特設多達6種貨幣供客戶選擇，包括人民幣、美元、澳元、加元、港元及澳門幣，而其客戶投保後更可因應個人需要，透過轉換保單至當時盈御系列內提供之最新計劃，更改保單貨幣。

統計處：4月零售業總銷貨值為270億元 按年上升12.1% 【下一頁】

計劃還設有「紅利及分紅鎖定選項」、「更改受保人選項」及「第二受保人選項」，以及高達365天的「失業延繳保費惠益」等多項特點，全面滿足和幫助投保者達致人生的理財目標，不論是部署子女的教育基金、實現退休目標，以至安排財富傳承，都可靈活實現。客戶現成功投保更可享10%的保費回贈。

【兼職工略】環保署請高級財務及行政經理 時薪661元 需具至少15年會計經驗 【下一頁】

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友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭表示，計劃適合客戶進行長綫規劃的投資，同時亦都適合自己進行長遠退休計劃，而這個計劃的彈性絕對能滿足容戶在不同人生的階段需要，例如子女教育、退休儲備，甚至財富承傳。與此同時，能根據世界環境轉變，把握貨幣優勢，長遠滾存財富。

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責任編輯：羅浩濂