【職場熱話】公司以防疫為由　要求丈夫接載女同事上下班　人妻不滿：他都沒載親愛的老婆跟女兒！

台灣疫情嚴重，部分打工仔需在家工作或採取彈性上班，近日就有台灣網民在Facebook群組「爆怨2公社」發帖分享，指丈夫稱公司因疫情關係，要求他接載原本是乘公共交通工具的女同事一起上下班。令她感到不快，「他都沒載親愛的老婆跟女兒！」

【職場熱話】台疫情爆發 員工禁乘公交上班 被迫WFH惹閒言 嘆「覺得自己像罪人」 【下一頁】

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【職場熱話】公司要求打雜阿姨送電腦到檢疫同事家 是否合理？ 網民：公司缺乏照顧同事安危 【下一頁】

帖文一出，引來網民熱論，不少網民都質疑是不是公司的決定，「我無法接受，公司憑什麼要求員工開車接送別人？如果造成任何影響誰負責？員工多出的汽車成本公司怎麼補貼？」、「該說你智商堪憂呢，還是你老公運氣好呢?我就不相信這麼剛好沒有其他女同事可以幫忙載啦」、「你老公這藉口...哈哈哈..你也信？」、「是老公向公司提出的，不要難為公司」、「老公可以直接明講老婆不同意，如果不講，說不定是老公自己主動提出」、「妳確定公司有要求？」

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責任編輯：黃苑筠