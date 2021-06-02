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【港股追蹤】雷蛇正研究加密貨幣 兩股東折讓最多7%減持2.7億股

股樓投資 19:06 2021/06/02

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雷蛇（01337）行政總裁陳民亮指，近年加密貨幣在年輕一代及千禧世代間十分流行，故公司正進行有關加密貨幣領域的研究，同時亦會小心注意對遊戲玩家GPU供應及對環境的影響。雷蛇今日跌1.9%，報2.6元，成交2277萬元。

新股IPO】微創醫療機器人擬申請香港上市 高瓴資本持有超過8%股份  詳情請看[下一頁]

陳民亮在股東大會中指出，向來有與不同的區塊鏈及加密貨幣公司互動。對於集團而言，這就如其他新的商業計劃一樣，對此保持開放態度，並會根據集團長遠發展、股東利益、融資計劃作考慮。

另外，據銷售交件顯示，陳民亮、集團非執行董事林嘉林及附屬實體減持2.75億股，即佔已發行股份的3.1%，配售價介乎2.405元至2.47元，較今日收市價折讓5%至7.5%，套現約8800萬美元。

【9988阿里巴巴】天貓618銷售節首輪銷售開始 開售一小時即突破去年全日成績  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

板塊 銷售 配售 香港 成交 區塊鏈 遊戲 減持 港股 經濟

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