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【新股IPO】內地零售集團KK館計劃來港上市　集資39億元

股樓投資 18:18 2021/06/02

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消息指，內地零售集團KK館計劃來港上市，並已委任瑞信及摩根士丹利作上市負責行，初步計劃集資5億美元（約38.8億港元），最快今年內遞交上市申請；不過具體上市時間及集資規模仍存在變數。

馬來西亞手套製造商Top Glove傳推遲來港上市，見【下一頁】

KK館成立於2015年，主打進口零售型體驗式門店，旗下品牌有精緻生活方式集合店KKV、進口品集合店等。KK館於2019年7月份完成10億元新融資，司於2019年的估值已達到10億美元。據Crunchbase顯示，去年公司通過約1.4億美元E輪融資，當中黑蟻資本、INCE資本有份投資。

延伸閱讀:國金證券指泡泡瑪特可續享行業紅利　首予「買入」評級　股價連升3日市值重返千億元

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記者：張以正

港股 IPO

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